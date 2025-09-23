I Foxing si prendono una pausa a tempo indeterminato. Nel 2023 la band ha festeggiato i dieci anni dal primo album “The Albatross” e l’anno scorso ha pubblicato il quinto album in studio “Foxing”. Ora si prendono una pausa perché “il nostro rapporto con la musica, tra di noi e il nostro senso di identità senza la band si è deteriorato“.
“Dopo 14 anni come band e 12 anni di tour costanti, abbiamo deciso di prenderci una pausa dai concerti, dalla composizione e da qualsiasi altra attività come Foxing“, si legge nella dichiarazione che hanno condiviso sul loro Patreon.
È davvero spaventoso dirlo. Questa band è stata completamente inseparabile da noi come persone per tutta la nostra vita adulta fino a questo momento. È una parte così importante della nostra identità e del nostro senso di autostima nel mondo. Ma ci è diventato chiaro che nella ricerca dei nostri sogni e nel creare l’arte più onesta e genuina possibile, il nostro rapporto con la musica, tra di noi e il nostro senso di identità al di fuori della band si è deteriorato. Abbiamo deciso di dare priorità a queste cose e per farlo abbiamo bisogno di allontanarci dalla band. Questi concerti a Chicago e St. Louis saranno gli ultimi per il prossimo futuro. Sappiate che se ci avete mai visto a un concerto o avete ascoltato i nostri dischi, avete ricevuto da noi il massimo che potevamo darvi in quel momento. Torneremo se/quando sentiremo di avere ancora qualcosa da dare. Grazie di tutto per questi anni.