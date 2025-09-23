I Foxing si prendono una pausa a tempo indeterminato. Nel 2023 la band ha festeggiato i dieci anni dal primo album “The Albatross” e l’anno scorso ha pubblicato il quinto album in studio “Foxing”. Ora si prendono una pausa perché “il nostro rapporto con la musica, tra di noi e il nostro senso di identità senza la band si è deteriorato“.

“Dopo 14 anni come band e 12 anni di tour costanti, abbiamo deciso di prenderci una pausa dai concerti, dalla composizione e da qualsiasi altra attività come Foxing“, si legge nella dichiarazione che hanno condiviso sul loro Patreon.