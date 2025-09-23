I Portugal. The Man arrivano in Italia per un unico appuntamento. La band statunitense sarà infatti in concerto il prossimo 13 marzo al Fabrique di Milano.

Biglietti QUI.

La loro storia non è fatta solo di musica, premi e grande successo di pubblico e critica. La band ha infatti intrecciato la propria carriera con un forte impegno civile e sociale, dando vita a iniziative come la Pass The Mic Foundation, che sostiene progetti legati ai diritti umani, alla salute delle comunità e alla tutela dell’ambiente, con particolare attenzione alle popolazioni native. Attraverso campagne come Frances Changed My Life, nata in onore della figlia del frontman John Gourley, Portugal. The Man hanno raccolto e donato oltre un milione di dollari a sostegno della ricerca sulle malattie rare. Un percorso artistico e umano che rende la loro musica ancora più potente e significativa: ogni concerto diventa un’esperienza collettiva capace di unire emozione, energia e consapevolezza.