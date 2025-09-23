Si chiama “Hippie Sunshine” il nuovo singolo dei Kasabian che anticipa l’uscita del nuovo album “Act III”, previsto per il 2026. Scritto e prodotto da Sergio Pizzorno, “Hippie Sunshine” è descritto così dallo stesso artista:

“Il brano parla dell’energia inquieta di quegli individui che fanno fatica a rallentare e ad affrontare la realtà, cercando invece l’illusione di una via di fuga cattura quell’attimo effimero dove tutto sembra leggero e senza limiti, nonostante al di sotto ci sia un profondo senso di disconnessione, qualcosa che al tempo stesso è bellissimo e tragico”.