Il mese scorso The Wytches hanno annunciato i dettagli del loro quinto LP, “Talking Machine”, in arrivo il prossimo 10 ottobre, via Alcopop! Records, a distanza di due anni dal precedente, “Our Guests Can’t Be Named”.
“Talking Machine” è una combinazione tra brani rock martellanti e momenti più tranquilli di riflessione. Il marchio di fabbrica della band, caratterizzato da riff incalzanti, surf elegante e canzoni finemente elaborate, è ancora presente, ma c’è una raffinatezza in più nei messaggi di questi brani che amplia ciò che è stato fatto in precedenza. L’amore del frontman Kristian Bell per il songwriting classico, da Bob Dylan a Elliott Smith passando per Alex Chilton dei Big Star, è ben documentato e quella formazione e quell’omaggio alle arti più raffinate continuano nel nuovo disco.
Dopo “Black Ice”, condiviso qualche settimana fa, oggi è la volta della title-track, “Talking Machine”.
Bell spiega:
Ho visto il termine “Talking Machine” in un libro che stavo leggendo su Thomas Edison. Era un soprannome per i grammofoni. Ho pensato che fosse abbastanza appropriato per il titolo di un album, ma immagino che, come molte persone, ho pensato molto all’intelligenza artificiale e ho visto anche un collegamento in questo. Thomas Edison organizzava degli eventi chiamati “Tone Tests” in cui dimostrava quanto fossero progredite le registrazioni audio ingannando il pubblico facendogli credere che stesse ascoltando musicisti che suonavano dal vivo, mentre in realtà si trattava di registrazioni riprodotte da un grammofono. La gente temeva che molti lavori nell’industria dell’intrattenimento e non solo sarebbero stati sostituiti dalla tecnologia, proprio come sta succedendo ora.