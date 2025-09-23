Credit: Steve Gullick

Il mese scorso The Wytches hanno annunciato i dettagli del loro quinto LP, “Talking Machine”, in arrivo il prossimo 10 ottobre, via Alcopop! Records, a distanza di due anni dal precedente, “Our Guests Can’t Be Named”.

“Talking Machine” è una combinazione tra brani rock martellanti e momenti più tranquilli di riflessione. Il marchio di fabbrica della band, caratterizzato da riff incalzanti, surf elegante e canzoni finemente elaborate, è ancora presente, ma c’è una raffinatezza in più nei messaggi di questi brani che amplia ciò che è stato fatto in precedenza. L’amore del frontman Kristian Bell per il songwriting classico, da Bob Dylan a Elliott Smith passando per Alex Chilton dei Big Star, è ben documentato e quella formazione e quell’omaggio alle arti più raffinate continuano nel nuovo disco.

Dopo “Black Ice”, condiviso qualche settimana fa, oggi è la volta della title-track, “Talking Machine”.

Bell spiega: