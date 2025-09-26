I Popguns, gruppo inglese molto amato, hanno recentemente registrato una serie di nuovi brani presso il famoso Brighton Electric Studio nella loro città natale. Non volendo farci aspettare, hanno deciso di pubblicare due brani di spicco della session in formato digitale con l’EP “Gasoline”. “Oh Harry” è un brano dal ritmo accattivante con un ritornello potente che, come dicono le note stampa, i tifosi della nazionale inglese potrebbero adottare quando Harry Kane segnerà un gol ai Mondiali del 2026. Il lato B è “I’m Happy How My Life Turned Out”, un brano pop molto solido che parla di una ragazza che non vuole sentirsi dire da un ex patetico che avrebbe potuto avere una vita diversa se lo avesse seguito in passato.

Si vocifera che il prossimo anno potrebbe uscire un nuovo album dei Popguns: occhi aperti.

Ma le buone notizie da casa Matinée non finiscono certo qui.

Il gruppo noise-pop scozzese Strawberry Whiplash è tornato con un altro fantastico singolo tratto dal loro brillante e variegato terzo album, “People Like Us”. Il brano principale, “The Vampire Life”, che da il titolo a questo nuovo EP, è una miscela discordante dei primi Mary Chain e dei Sonic Youth della fine degli anni ’80 che incontrano dei Beach Boys gotici, con un intro e un outro shoegaze killer e chitarre brucianti in tutto il brano. È forse il brano che più si avvicina alla brillantezza rumorosa del loro singolo di debutto “Who’s In Your Dreams” del 2008. Il primo delle due B-side esclusive, “Remember Tomorrow”, è un brano inedito scritto dopo il completamento dell’album. La canzone è un classico pop dei Whiplash. L’ultimo brano, “Celestial”, è una versione acustica di una delle prime canzoni degli Strawberry Whiplash, recentemente ritrovata su un vecchio hard disk, con una produzione essenziale che mette in risalto la voce celestiale di Sandra.

L’album “People Like Us”, composto da 12 brani, uscirà il mese prossimo.