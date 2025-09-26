Viaggia che è un piacere il giovane Tom A. Smith in questo nuovissimo EP “Say What You Want”, che vede il marchio della Fiction Records (casa discografica di The Cure, Tame Impala, St. Vincent).

È una nuova era per me“, racconta Tom. “Sono davvero orgoglioso di questo lavoro, che mi rappresenta in ogni suo aspetto. È tutto davvero emozionante“.

Scritto e registrato durante un periodo di profonda riflessione personale, “Say What You Want” vede Tom affrontare il passaggio dall’adolescenza all’età adulta con schietta onestà e un songwriting più incisivo. Mescolando abili riff di chitarra con elettronica ricca e accattivante e testi introspettivi, l’EP segna un importante passo avanti, non solo dal punto di vista sonoro, ma anche spirituale.

L’EP è una dichiarazione d’intenti, una rivelazione del cantautore e narratore che Tom sta diventando. Ed eccolo qui il nostro ragazzo, sfacciato al punto giusto, con uno sguardo tra il malandrino e il bravo ragazzo, alza il sopracciglio e diventa a dorabile, mentre il ritmo ci batte nella testa, il basso ci cattura all’istante e le chitarre sfrigolano al punto giusto.

Musica per muoversi, per ballare, per ammiccare, per sentirsi vivi.

