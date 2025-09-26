Viaggia che è un piacere il giovane Tom A. Smith in questo nuovissimo EP “Say What You Want”, che vede il marchio della Fiction Records (casa discografica di The Cure, Tame Impala, St. Vincent).

“È una nuova era per me“, racconta Tom. “Sono davvero orgoglioso di questo lavoro, che mi rappresenta in ogni suo aspetto. È tutto davvero emozionante“.

Scritto e registrato durante un periodo di profonda riflessione personale, “Say What You Want” vede Tom affrontare il passaggio dall’adolescenza all’età adulta con schietta onestà e un songwriting più incisivo. Mescolando abili riff di chitarra con elettronica ricca e accattivante e testi introspettivi, l’EP segna un importante passo avanti, non solo dal punto di vista sonoro, ma anche spirituale.

L’EP è una dichiarazione d’intenti, una rivelazione del cantautore e narratore che Tom sta diventando. Ed eccolo qui il nostro ragazzo, sfacciato al punto giusto, con uno sguardo tra il malandrino e il bravo ragazzo, alza il sopracciglio e diventa a dorabile, mentre il ritmo ci batte nella testa, il basso ci cattura all’istante e le chitarre sfrigolano al punto giusto.

Musica per muoversi, per ballare, per ammiccare, per sentirsi vivi.

