Credit: press

Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme streaming e download il nuovo EP di Morgan / Panella dal titolo “Verrà l’estate”.

Il singolo “Verrà L’Estate” firmato da Morgan / Panella è prodotto e arrangiato da Morgan, mixato da Celeste Frigo e masterizzato da Chris Gehringer.

Il Videoclip realizzato da Morgan in doppio formato, portrait e landscape, è un apparato di informazioni grafiche e testuali che completano la confezione.

Per la prima volta, all’età di 75 anni, l’autore di Battisti decide di esporre il suo nome in copertina, non tra parentesi nei credits dell’album, da dietro le quinte, ma mettendolo in scena, da coprotagonista, accanto a quello del complicato musicista. Morgan, a volte sottovalutato, riesce nonostante tutto a conservare lo slancio creativo e la stima di Pasquale Panella ne è una prova certa. Questa comunicazione è una buona notizia, non è un bollettino di guerra, ma un evento di arte, un racconto di resistenza e di umanità, in questi tempi forse anche una necessità.

Questo brano sefna il secondo capitolo della collaborazione artistica tra Morgan e Pasquale Panella, dopo “Si, certo l’amore”.

La formula è la stessa: la canzone-singolo “Verrà l’estate”, e un lato B, “Parrucchieri del verso” (non inclusa nell’album di prossima pubblicazione), un EP di 9 tracce in forma di suite costruita intorno ai due temi portanti in cui si possono ascoltare le parti orchestrali separate, varie versioni alternative dei pezzi, ed una esecuzione particolare piano e voce dal vivo del classico di Bruno Martino “Odio l’estate”.

Questa modalità editoriale è quella con cui Morgan ha sempre concepito le uscite dei singoli, sin dai tempi dei Bluvertigo quando ad ogni album corrispondevano tre singoli che venivano chiamati “mini-cd” ed erano dei veri e propri mini album. Oggi, che l’ambiente di distribuzione è digitale e il supporto non è più fisico, ci sono meno limitazioni tecniche e il singolo si può espandere, fino a rappresentare un episodio organico a sé, come nel caso di “Verrà l’estate” di Morgan / Panella.

“Due canzoni che non cercano consenso. Una è estate promessa, l’altra è rima tagliata. Due forme dello stesso desiderio: che accada ciò che si canta, in modo che nessuno se ne accorga.“