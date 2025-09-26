Credit: press

I Dodgy hanno pubblicato il loro primo nuovo brano dopo dieci anni con il singolo “Hello Beautiful”, segnando il ritorno dei paladini del Britpop.

Il brano è uscito oggi per la Flip Flop Records e annuncia un nuovo capitolo per la band, che si prepara al suo sesto album in studio, il primo dopo “What Are We Fighting For” del 2016.

I Dodgy intraprenderanno anche un tour nel Regno Unito che inizierà il 2 ottobre al The Liquid Room di Edimburgo, e si uniranno ai Black Grape per una serie di concerti nel corso dell’anno, a partire dal 28 novembre al Queen Margaret Union di Glasgow e fino al 20 dicembre alla Manchester Academy.

Riflettendo sul nuovo singolo, il frontman Nigel Clark ha dichiarato: “Hello Beautiful è più di una semplice canzone, è un messaggio. Dopo dieci anni lontani dalle registrazioni, volevamo tornare con qualcosa di edificante, qualcosa che facesse sorridere e ricordasse alla gente perché si è innamorata della musica in primo luogo“.

Il batterista Mathew Priest ha aggiunto: “C’è una magia nei Dodgy che non è mai scomparsa, anche se non siamo stati in studio per un po’. Tornare a Kingston per lanciare questo singolo è emozionante per noi: è lì che tutto è iniziato e, 35 anni dopo, siamo ancora insieme, suoniamo ancora, registriamo ancora“.