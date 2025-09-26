Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografica. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente sospirato weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore ?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi…buon ascolto.

JEFF TWEEDY – “Twilight Override”

[dBpm Records]

alt-rock, folk

Il quinto album solista di Jeff Tweedy, “Twilight Override”, è una raccolta di 30 brani distribuiti su tre dischi, che mette in mostra il suo caratteristico mix di arguzia, intuizione e fantasia. Autoprodotto presso The Loft a Chicago e registrato dai collaboratori di lunga data Tom Schick e Mark Greenberg, l’album include brani di spicco tratti dai recenti concerti dal vivo come “Feel Free”, ‘Enough’ e “Lou Reed Was My Babysitter”.

SPRINTS – “All That Is Over”

[City Slang]

indie-rock

C’è un palpabile fermento intorno agli SPRINTS. La band di Dublino ha vissuto un anno frenetico, caratterizzato da una rapida ascesa. Dall’uscita dell’album nel 2024, il quartetto ha portato il suo viscerale spettacolo dal vivo in tutto il mondo. Lungo il percorso, sono diventati un nome essenziale nel rock contemporaneo, noti per il loro songwriting urgente e compassionevole, plasmato da racconti personali di traumi e resilienza. Ora, gli SPRINTS stanno trasformando quella energia inarrestabile in nuovo materiale. “All That Is Over” sembra una seconda possibilità per un primo album. Le catene dell’insicurezza sono sparite e abbiamo intrapreso con fiducia quello che riteniamo essere il nostro miglior lavoro finora. È forte, emotivo, chiassoso e molto divertente. È un album che parla di amore, lussuria, arte e passione. È un rifiuto delle narrazioni che cercheranno di diffondere per costringere chi è già emarginato a soffrire ancora di più. È il respingere le critiche, le critiche e il combattimento del mondo moderno. È rinascita e ribellione perché, nonostante la disillusione nei confronti del mondo e la stanchezza, c’è ancora speranza. C’è ancora amore, musica e arte e la possibilità di ricominciare da capo ed è lì che ci troverete. Tra la speranza e una situazione difficile. Benvenuti nel nostro cowboy gothic“.

THE ZEN CIRCUS – “IL MALE”

[Carosello Records]

indie-rock

The Zen Circus hanno costruito un percorso in continua crescita, diventando un punto di riferimento del rock italiano con un nutrito pubblico transgenerazionale che li segue da oltre venticinque anni, migliaia di concerti e dodici album alle spalle. Il nuovo album ci offre undici tracce per uno dei loro lavori più crudi e diretti, in cui il tema del dolore viene affrontato nelle sue molteplici forme. In un presente dominato dall’apparenza che offre risposte facili e poche domande e che ci spinge a nascondere il nostro lato oscuro dietro un’immagine tanto perfetta quanto falsa da proporre al mondo, si profila un futuro in cui frustrazione, rabbia e odio rischiano di diventare la norma nei rapporti e nella vita quotidiana.

CATE LE BON – “Michelangelo Dying”

[Mexican Summer]

indie-pop

Il suo settimo album “Michelangelo Dying”, nato da un’emozione pura, ha sovvertito il lavoro che Cate Le Bon pensava di realizzare. Frutto di un dolore straziante, i suoi sentimenti hanno avuto la meglio sulla sua riluttanza a scrivere un album sull’amore, trasformandosi in una sorta di esorcismo. Il risultato è un tentativo meravigliosamente iridescente di fotografare una ferita prima che si richiuda, ma che così facendo la riapre. Dal punto di vista musicale, c’è una continuazione e un’espansione di un suono – una macchina con un cuore – che ha preso forma nei suoi ultimi due album (“Reward” del 2019 e “Pompeii” del 2022), man mano che Le Bon ha assunto sempre più il controllo della registrazione e della produzione.

SONS – “Hallo”

[PIAS]

garage-rock

Con “Hallo”, il quartetto belga entra in una nuova era, in cui il loro esplosivo garage rock lascia il posto a brani che ora brillano e scintillano. “Hallo” è il suono della gioventù scatenata. Di vite vissute e di esperienze che bussano alla tua porta. Ciò che rende “Hallo” diverso dai due album precedenti è una certa joie de vivre che si è insinuata. Guardando più a fondo dentro se stessi, hanno scoperto che non tutti i messaggi devono essere accompagnati da un pugno sul tavolo. A volte basta una pacca sulla spalla e uno sguardo eloquente per ottenere un risultato migliore. Il talismano di questo sound fresco, musicale, ma comunque incisivo e potente: il produttore David McCracken.

HUNNY – “SPIRIT!”

[Epitaph]

post-punk, indie-rock

“SPIRIT!”, il terzo LP degli HUNNY, parla dell’accettazione dello strano: un album nato dall’incertezza e costruito sull’istinto. È una testimonianza della libertà, del ricominciare da capo e dell’ignorare il rumore. Ora progetto unico del frontman di lunga data Jason Yarger, gli HUNNY hanno abbandonato la loro forma passata per diventare qualcosa di più completo. Attraverso 15 tracce, l’album – coprodotto da Yarger e dall’ex bassista Kevin Grimmett con la batteria di Joey Anderson – si appoggia ai suoni che hanno sempre acceso la miccia degli HUNNY: post-punk accattivante, sintetizzatori scintillanti e ritornelli da cantare a squarciagola, ma spinge anche oltre, verso l’astrazione, la giocosità e la libertà.

NIGHT TAPES – “portals//polarities”

[Nettwerk]

elettronica, synth-pop

I Night Tapes hanno iniziato come jam session serali tra i coinquilini Max Doohan, Sam Richards e Iiris Vesik. La Londra notturna, la fusione di generi, l’uso di nastri e campionamenti spontanei che aggiunge imperfezioni umane e grezze che mancano ai metodi digitali. contribuiscono ai loro paesaggi sonori atmosferici che alla fine creano un dream pop fresco e innovativo. Per Vesik, l’album esplora le dualità interiori e la libertà personale, con una profondità emotiva trasmessa più dal suono che dai testi.

THE STARTING LINE – “Eternal Youth”

[Slam Dunk Records]

pop-punk

Gli Starting Line tornano con “Eternal Youth”, il loro primo album in studio completo dopo 18 anni, una continuazione di una delle storie più influenti dell’emo e del pop-punk, originariamente forgiata attraverso le classiche pubblicazioni della Drive-Thru Records.

MULATU ASTATKE – “Mulatu Plays Mulatu”

[Strut]

jazz, ethno

Con nuovi arrangiamenti magistrali di alcune delle sue composizioni classiche, “Mulatu Plays Mulatu” vede Mulatu rivisitare i suoni che hanno contribuito a cambiare il volto della musica etiope tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70. L’album è stato registrato tra Londra e Addis Abeba, in collaborazione con la sua band britannica di lunga data, un ensemble affiatato e intuitivo, affinato da anni di esibizioni dal vivo, insieme a musicisti culturali residenti nel suo club Jazz Vi lage di Addis. “Mulatu Plays Mulatu” realizza la visione a lungo termine di Mulatu dell’Ethio-jazz, bilanciando in modo intricato gli arrangiamenti jazz occidentali con i ricchi suoni degli strumenti tradizionali etiopi, tra cui il krar, il masenqo, il washint, il kebero e il begena.

SYDNEY SPRAGUE – “Peak Experience”

[autoproduzione]

indie-rock

La cantautrice di Phoenix, nota per i suoi testi schietti e il suono incisivo e chitarristico pubblica un disco che ruota attorno a quella che lei definisce la sensazione di “tutto in una volta“: ansiosa, ossessiva, catartica e inesorabilmente reale. Attraverso otto tracce, “Peak Experience” esplora i temi dell’ansia, dell’ossessione e della liberazione, abbinando una vulnerabilità cruda ad arrangiamenti trascinanti.

PATRICK WATSON – “Uh Oh”

[Secret City Records]

Indie-pop

Le 11 nuove canzoni vedono Watson riflettere sull’idea che la vita sia una serie di “uh oh“: quella piccola espressione che usiamo di fronte a tutto, dagli incidenti dell’infanzia fino alle nostre ansie più profonde. Per Watson questa frase è riaffiorata quando si è trovato di fronte al più grande “uh oh” che un cantante possa affrontare: la perdita della voce. Non sapendo se e quando avrebbe potuto tornare a cantare, il nuovo album ha preso una direzione diversa: una raccolta di collaborazioni con amici e sconosciuti, artisti di cui desiderava sentire la voce. “Uh Oh” rappresenta la visione che Watson ha inseguito per tutta la vita, la sintesi di 20 anni di esplorazioni musicali ed esperienze vissute, che gli hanno permesso di trasformare i film che aveva nella sua testa, nei suoni e nelle parole che ora ci avvolgono.

JOHN MAUS – “Later Than You Think”

[Young]

synth-pop

Dopo vent’anni di carriera e sette album all’attivo, il musicista, compositore e accademico americano John Maus pubblica il suo lavoro più trascendentale, “Later Than You Think”. Pubblicato dalla sua nuova etichetta YOUNG, l’album esplora temi quali il dolore, la giustizia, la rinascita, la trasformazione e la guerra spirituale, fondendosi in un’opera di confessione e confronto: una metafisica uditiva in cui affetto, intelletto e spirito convergono alla ricerca del bello, della verità e del reale. “Later Than You Think” comprende 16 brani e contiene una moltitudine di elementi: il lussureggiante e il spoglio, il sacro e il profano, la disciplina minimalista e l’indulgenza massimalista, il contrappunto e la semplice armonia pop.

KATHRYN WILLIAMS – “Mystery Park”

[One Little Independent Records]

folk

Kathryn Williams, cantautrice folk da tempo celebrata per la sua profonda emotività e la precisione dei suoi testi, pubblica il suo nuovo album in studio “Mystery Park”. Raccolta profondamente personale e intima, “Mystery Park” segna 27 anni di carriera musicale. È un lavoro riflessivo e ricco di sfumature, plasmato dal mutare delle tendenze nel corso del tempo. Si tratta di canzoni create nei tranquilli margini della maternità e della memoria, scritte nel corso del tempo e registrate in stretta comunione creativa con collaboratori di fiducia. “Questo è il disco più personale che abbia mai realizzato“, dice Williams. “La copertina è un mio dipinto, basato sul motivo a salici dei servizi da tè di mia nonna. Ogni parte di esso è legata alle canzoni: una mappa di ricordi“.

PURITY RING – “Purity Ring”

[The Fellowship]

elettronica

Il quarto album omonimo dei Purity Ring segna l’inizio di un nuovo audace capitolo come la pubblicazione più coinvolgente della band fino ad oggi. Da tempo noti per la loro fusione di immagini horror e musica elettronica eterea, il duo sposta ora la propria attenzione dal fisico al fantastico, creando un concept album. Ispirato a giochi come “Nier Automata” e “Final Fantasy X”, il disco racconta la storia di due sfortunati personaggi – incarnazioni di mj e Corin – in un viaggio per costruire un mondo più gentile tra le rovine di uno distrutto. Ma non si tratta di una fantasia escapista: è il primo passo verso un sogno proibito, verso l’immaginazione di un luogo in cui i vulnerabili vengono ascoltati, dove il dolore viene espresso ad alta voce e condiviso collettivamente, dove la famiglia è un verbo piuttosto che un sostantivo, dove la speranza e la casa possono fiorire insieme.

NEKO CASE – “Neon Grey Midnight Green”

[Anti]

alt-rock, cantautorato

Come se fosse stato deciso dal destino, Neko Case torna alla ribalta con il nuovo album “Neon Grey Midnight Green” e ricorda agli ascoltatori che è una delle più grandi cantautrici viventi, sempre più audace e avventurosa. Il nono LP dell’iconoclasta candidata ai Grammy è autoprodotto ed è il suo lavoro più imponente e intimo mai realizzato. Il dsisco porta con sé una profonda vena di sentimentalismo nel suo bagliore incandescente. L’album rende omaggio ai musicisti, ai produttori e agli attivisti scomparsi negli ultimi anni, tutti artisti che Neko ha avuto la fortuna di considerare non solo come influenze, ma anche come amici intimi. Lei si erge sulle spalle dei suoi eroi musicali, utilizzando gli strumenti che essi le hanno prestato per creare il suo lavoro più ispirato.

ROBERT PLANT – “Saving Grace”

[Nonesuch]

alt-rock

“Saving Grace” di Robert Plant è il primo album che vede la partecipazione di una nuova band di musicisti illustri, che lui stesso definisce “un libro di canzoni perdute e ritrovate“. La genesi di “Saving Grace” è iniziata durante il lockdown nella “Contea”, quando il consueto vagabondare di Plant era praticamente impossibile. Sebbene le sue recenti avventure si siano concentrate a Nashville, dove si è riunito con Alison Krauss per “Raise The Roof”, album in cima alle classifiche e candidato a diversi Grammy nel 2021, è stato nella campagna inglese che Robert Plant ha stretto un forte legame con questo gruppo eterogeneo di musicisti che, attraverso le loro esperienze personali, condividevano la sua passione per le canzoni evocative.

SLOAN – “Based On The Best Seller”

[Yep Roc]

indie-rock

Il nuovo album degli Sloan è una vetrina ricca di star che mette in mostra il talento compositivo del quartetto composto da Andrew Scott, Chris Murphy, Patrick Pentland e Jay Ferguson. Dai ritornelli di “Live Forever” e “No Damn Fears”, incisivi come il montaggio finale di un regista, alle armonie accattivanti di “Dream Destroyer” e “Capitol Cooler”, questa delizia alternative rock dimostra ancora una volta che gli Sloan non rinunciano mai alla magia della musica.

SÈMIÈL – “SUPERFUXIA”

[The Saifam Group]

indie-pop

“Superfuxia” è l’opera prima di SÈMIÈL, frutto di quattro anni di lavoro e sperimentazione tra Bologna, Pisa e Livorno. Questo progetto musicale affronta tematiche multiple e innovative, offrendo un’esperienza sonora unica e sorprendente. Un mosaico musicale che combina culture e soluzioni diverse, creando un sound design avveniristico e inclusivo. L’album rappresenta un manifesto della creatività e della libertà artistica di SÈMIÈL, che ha saputo fondere elementi disparati in un’opera coerente e visionaria. L’album è un invito a scoprire nuovi mondi sonori e a riflettere sulle tematiche trattate.

MOON PANDA – “Dumb Luck”

[Moon Panda]

dream-pop

Il quartetto dream pop californiano/danese Moon Panda torna con il suo terzo album, “Dumb Luck”, pubblicato dalla Moon Panda / Virgin Music. Maddy e il chitarrista Gustav Moltke hanno lavorato meticolosamente su ogni dettaglio per un paio d’anni, lasciando maturare un po’ i brani e le idee, eseguendoli dal vivo con il batterista/percussionista Josh Cabitac e il bassista/maestro dei sintetizzatori George Godwin, prima di riarrangiarli nel loro nuovo studio di registrazione fino a quando non li hanno ritenuti perfetti. Il ruolo di produttore è stato assunto dal loro George Godwin. L’album è un piccolo mix di tutte le loro diverse caratteristiche: dolcezza e introspezione, l’umorismo e l’esplosività di Gustav, la precisione ponderata di Josh e la stravagante magia di George che avvolge tutto.

THE CORDS – “The Cords”

[Skep Wax]

jangle-pop

Composto dalle sorelle Eva e Grace Tedeschi, il gruppo ha iniziato a suonare la batteria in giovane età. Il loro amore per la musica indie degli anni ’80 e ’90 le ha portate a formare una band insieme, con Grace alla batteria ed Eva alla chitarra. Le sorelle hanno rapidamente guadagnato popolarità, con la loro cassetta e il loro singolo flexi che sono andati esauriti in poche ore. Hanno suonato con rinomate band pop scozzesi come The Vaselines, Camera Obscura e Belle and Sebastian, oltre che con gruppi indie pop più recenti come The Umbrellas e Chime School. L’attesissimo album di debutto delle Cords è pubblicato congiuntamente da Skep Wax e Slumberland Records. La loro musica è stata paragonata a quella di band come The Shop Assistants e Talulah Gosh, ma con un potere melodico onirico unico che le contraddistingue.

EMMA POLLOCK – “Begging The Night To Take Hold”

[Chemikal Underground]

alt-rock

Emma Pollock torna dopo 9 anni con il suo quarto album in studio “Begging The Night To Take Hold”. Questo album segna il suo lavoro più personale fino ad ora, combinando un songwriting onesto e crudo con arrangiamenti artistici per creare un effetto coinvolgente e rilassante. Curiosità e rivelazione, giocosità e malinconia coesistono in uno spazio singolare all’interno di questo album. La melodia, a volte vivace, a volte esitante, rimane al centro della scena in tutti i brani. L’album vede la partecipazione dei musicisti Graeme Smillie al pianoforte, Pete Harvey al violoncello e Paul Savage alla batteria/produzione.

<a href="https://emmapollock.bandcamp.com/album/begging-the-night-to-take-hold">Begging The Night To Take Hold by Emma Pollock</a>

SIR RICHARD BISHOP – “Hillbilly Ragas”

[Drag City]

folk, sperimentale

Il nostro sciamano delle sei corde preferito sta di nuovo brandendo la sua ascia! Sir Richard Bishop mostra nuove dannate verità e bellezze da un kamikaze musicale che attraversa storie conosciute e sconosciute. Sir Rick applica i propri metodi interpretativi sanguinari a quella che lui stesso definisce una “escursione nei boschi oscuri“, per individuare – e suonare insieme – il selvaggio interiore.

GEESE – “Getting Killed”

[Partisan Records]

indie-rock

I Geese tornano con il loro terzo album, “Getting Killed”. Hanno registrato l’album con Kenneth Blume in dieci frenetici giorni. Con poco tempo a disposizione per le sovraincisioni, il risultato è una commedia caotica, dalla struttura disordinata ma eseguita con passione, ispirata da una visione rigorosa. Grandi riff si sovrappongono ai cori; drum machine sibilanti pulsano dolcemente dietro chitarre stridenti. Bilanciano una tenerezza disarmante con una rabbia intensificata, scambiando il loro amore per il rock classico con un disprezzo per la musica stessa.

AUTOMATIC – “Is It Now?”

[Stones Throw Records]

indie-pop

Con un equilibrio tra irriverenza e commenti taglienti, il trio di Los Angeles affronta il suo terzo album con un senso dell’umorismo dark e un passo deciso. Izzy Glaudini (sintetizzatori, voce), Halle Saxon (basso, voce) e Lola Dompé (batteria, voce) credono che il messaggio di cambiamento sia più efficace con un backbeat e un groove sfacciato, e in “Is it Now?” ci esortano a guardare alle strutture oppressive del mondo con rinnovata urgenza.

COACH PARTY – “Caramel”

[Chess Club Records]

indie-rock



Nel corso delle 10 canzoni autoprodotte di “Caramel”, i Coach Party analizzano senza mezzi termini i sentimenti di isolamento e solitudine che troppo spesso ci affliggono in questa era iper-online, e la rinascita che si prova quando gli amici ci tirano su di morale e ci riportano alla vita. Nonostante tutti i casi di cuori infranti, disgusto per se stessi e morsi alla lingua per il bene degli altri, “Caramel”, nella sua essenza, è una celebrazione del legame umano genuino che troviamo dall’altra parte di quelle verità e di quelle esperienze condivise.

DAFFO – “Where the Earth Bends”

[Concord]

alt-rock

Un ascolto imperdibile per i fan di Cat Power, Waxahatchee, Belly, Neko Case. Voce nuova e imprescindibile della scena indie/alt rock, la cantautrice ventunenne Daffo conferisce una bellezza inaspettata ai sentimenti più scomodi.

EERA – “I’ll stop when I’m done.”

[Test Card Recordings]

cantautorato



Il terzo album di EERA, “I’ll Stop When I’m Done”, è una creazione unica dal punto di vista della ricerca. Il titolo è ispirato a una citazione di Marilyn Monroe, “Non mi fermerò quando sarò stanca, mi fermerò quando avrò finito“, che riflette il tema dell’album, ovvero l’intreccio tra l’intimo e il personale con riflessioni più ampie. È una celebrazione dell’esperienza femminile. L’ispirazione dell’album deriva dai vecchi film in bianco e nero, che hanno portato EERA ad approfondire la vita di iconiche star del cinema come Shirley Maclaine e Marilyn Monroe. Questa ricerca è evidente in brani come “Honey, do you see me?” e “I’ll stop when I’m done”, in cui l’artista riflette sulle proprie scoperte e conversazioni con queste donne.

CRUSHED – “No Scope”

[Ghostly International]

dream-pop

Come Crushed, i musicisti Bre Morell e Shaun Durkan creano musica dream pop. Registrando in varie case, senza fissarsi in un unico luogo scrivono le canzoni che vogliono ascoltare, sintonizzandosi sui gusti condivisi (trip-hop, Britpop, elettronica e il canone della radio alternativa degli anni ’90), il desiderio di emotività e l’istinto per quando il suono è giusto e onesto, quando significa qualcosa di reale per loro. Il loro album di debutto incarna la fiducia che ripongono l’uno nell’altro e nel loro mestiere. Nel gergo dei videogiochi, un “no scope” kill si ottiene sparando con un fucile da cecchino a distanza ravvicinata senza mirare al bersaglio, una metafora azzeccata per due artisti che seguono i loro impulsi pop, sparando a braccio con precisione. “Potrebbe anche significare non avere un futuro“, scherza Morell, “essere no-scoped dalla vita“.

KATE BUSH – “The Best Of Other Sides”

[Fish People]

indie-pop, art-pop

La nuova raccolta nasce dalla richiesta dei fan, visto che il cofanetto del 2018 “The Other Sides”, che raccoglieva lati B e rarità è da molto tempo introvabile. Questa nuova compilation sarà una summa della precedente uscita.

AMORPHIS – “Borderland”

[Reigning Phoenix Music]

metal

“Borderland” è il primo album degli Amorphis prodotto in collaborazione con il produttore danese Jacob Hansen. Gli Amorphis hanno un sound molto caratteristico e un modo tutto loro di fare musica. Avere sei personalità forti nella band comporta naturalmente delle sfide nel processo di produzione, soprattutto per il produttore. Jacob è stato scelto per un paio di motivi fondamentali: ha lavorato con una gamma incredibilmente diversificata di artisti ed è un produttore incredibilmente calmo, creativo e pieno di idee. Ancora una volta, i testi sono stati scritti da Pekka Kainulainen e la copertina dell’album è opera dell’artista olandese Marald Van Haasteren. Pekka Kainulainen descrive i temi e gli argomenti dell’album come segue: “Anche le generazioni che ci hanno preceduto, i nostri antenati, hanno dovuto affrontare la morte e la distruzione. In onore delle mitologie dell’umanità e degli ascoltatori degli Amorphis, ho scritto testi che spero trasmettano un po’ dell’umiltà e della forza su cui l’umanità ha sempre fatto affidamento“.





PRESIDENT – “King Of Terrors”

[King Of Terrors]

indie-rock, post-hardcore

I PRESIDENT sono un collettivo anonimo con sede nel Regno Unito che opera all’incrocio tra musica heavy, sperimentazione elettronica e atmosfera cinematografica. Rifiutando di conformarsi alle strutture tradizionali del genere o dell’identità, i PRESIDENT danno priorità all’intento piuttosto che all’immagine, spostando i riflettori dagli individui e concentrandoli saldamente sul lavoro stesso. Musicalmente, creano un suono ibrido radicato nell’alternative e nel post-rock, stratificato con texture industriali, beat programmati e arrangiamenti dinamici che tendono alla tensione, al rilascio e al peso emotivo. Il loro materiale si muove con precisione: ponderato, deliberato e sempre atmosferico. Ogni elemento è al servizio di una visione più ampia.

DYING WISH – “Flesh Stays Together”

[Sharptone]

metal

“Flesh Stays Together” è il nuovissimo album dei Dying Wish, gruppo originario dell’Oregon. Successore del loro acclamato secondo album “Symptoms of Survival”, “Flesh Stays Together” è un altro lavoro incredibilmente intenso che fonde melodie, riff devastanti e batteria martellante, il tutto legato insieme per creare l’inconfondibile sound dei Dying Wish.

RAINBOW KITTEN SURPRISE – “Bones”

[Atlantic]

pop

I Rainbow Kitten Surprise, gruppo dal genere eclettico e dal grande impatto dal vivo, presentano il loro lavoro più collaborativo. Lavorano ancora una volta con il produttore vincitore di un Grammy Jay Joyce (Lainey Wilson, Orville Peck, Cage the Elephant). Il disco è sia un incredibile ritorno alla forma migliore, che un passo avanti rispetto alle loro precedenti pubblicazioni.

LAURA-MARY CARTER – “Bye Bye Jackie”

[Jazz Life]

indie-pop



Dopo aver trascorso oltre 20 anni come metà del duo Blood Red Shoes, Laura-Mary Carter intraprende ora la carriera da solista con il suo album di debutto “Bye Bye Jackie”. In parte Americana, in parte film francese e in parte echi spettrali della Motown, l’album è un’esperienza più morbida e personale, con canzoni vaghe, strane e romantiche, tutte incentrate sulla sua voce e sulla sua melodia distintive.

SAM PREKOP – “Open Close”

[Thrill Jockey]

elettronica

Il lavoro di Sam Prekop negli ultimi 30 anni, sia che sia stato creato principalmente con la sua chitarra o con il suo sintetizzatore modulare, è coerente nella sua potente melodicità, negli arrangiamenti delicati e nella sottile evoluzione. La singolare miscela di melodia, lirismo impressionistico e ritmi silenziosamente intricati di Prekop è il cuore del sound unico dei The Sea and Cake. Altamente abile nel manipolare l’interazione sonora, Prekop ha stabilito uno stile tutto suo, i suoi brani sono complessi ed esprimono un movimento reale. Le armonie fioriscono con dettagli granulari e, contrariamente alle loro fonti meccaniche, sono in grado di trasmettere emozioni. “Open Close” è un album che cattura il flusso e l’energia di una performance dal vivo attraverso la lente di un abile artigiano, un equilibrio tra composizione intuitiva ed eccitazione delle possibilità.

AMANDA SHIRES – “Nobody’s Girl”

[ATO]

Americana

La cantante, autrice e polistrumentista vincitrice di un Grammy Amanda Shires torna con “Nobody’s Girl”. Prodotto da Lawrence Rothman e registrato presso i Sound Emporium Studios di Nashville, il nuovo album è il lavoro più potente mai realizzato da Amanda. “Nobody’s Girl” è un viaggio attraverso il dolore, la perdita, la resilienza, la scoperta di sé e l’empowerment. L’album presenta la voce commovente di Amanda e il suo caratteristico violino in brani meticolosamente realizzati, che spaziano da ballate struggenti e crude ad inni dal sapore rock.

LILLO MORREALE – “All Of My Life I’ve Been Dreaming About The Sea”

[Locomotiv Records]

indie-pop, elettronica

“All Of My Life I’ve Been Dreaming About The Sea” è l’album di debutto solista di Lillo Morreale, polistrumentista agrigentino di adozione bolognese capace di coniugare elettronica sperimentale e timbriche provenienti dalla tradizione musicale popolare, tracciando un nuovo percorso definibile come Elettronica Mediterranea. Il progetto nasce dalla convergenza tra una certa elettronica ambient/cinematica contemporanea (Jóhann Jóhannsson, Harold Budd, Sigur Rós, A Winged Victory For The Sullen) e la musica tradizionale ma profondamente sperimentale di artisti come Alfio Antico e il Fabrizio De André di “Creuza de Mä”, con suoni legati alla tradizione folk dell’area mediterranea.

PLATO III – “Grown”

[Polyvinyl]

hip-hop

Ryan Silva, conosciuto professionalmente come Plato III, è un rapper, produttore e cantautore americano. È famoso per i suoi testi introspettivi, che fondono narrazioni personali con acute riflessioni su razza, classe sociale e identità. La sua musica fonde l’hip-hop con influenze che spaziano dall’indie rock all’R&B e al funk, creando un sound che supera i confini e allo stesso tempo è profondamente radicato nelle sue esperienze. Prodotto da Phillip Odom (Militarie Gun, Say Anything), “Grown” presenta il lavoro più maturo di Silva fino ad oggi, che esamina il peso della responsabilità e dell’invecchiamento sotto la pressione del capitalismo. Musicalmente, l’album fa da ponte tra il rap moderno e la “musica per adulti”, traendo ispirazione dall’anima di Al Green e Marvin Gaye al funk e al boogie di Prince e Earth, Wind and Fire. “Grown” offre uno sguardo affascinante sul dialogo interiore riflessivo di Silva, consolidando il suo status di uno degli artisti più originali della musica contemporanea.

LELE BATTISTA – “ISCREAM”

[The Saifam Group]

indie-pop

“Iscream” è un album che racconta la storia di un uomo contemporaneo alle prese con le proprie nevrosi e conflitti interiori. Il disco è caratterizzato da un linguaggio scarno ed essenziale, che cerca di generare suggestioni e aprire le porte del pensiero. La musica è il risultato di un processo creativo che ha visto LeLe Battista scrivere canzoni in modo spontaneo e intuitivo, partendo da registrazioni vocali e pianoforte, per poi sviluppare le tracce con l’aggiunta di batteria, basso e chitarre. “Iscream” è stato interamente scritto, arrangiato e realizzato dallo stesso LeLe Battista presso il suo studio di registrazione, Le Ombre Studio a Milano. La produzione musicale ha visto la collaborazione di Giorgio Mastrocola alle chitarre, che ha contribuito a dare forma e sostanza ai brani. Inoltre, Andy ha partecipato al progetto con un sax e una parte vocale nel brano “Frammenti”, aggiungendo un tocco di originalità e creatività.

ELEPHANT MAN – “Redemption”

[Vrec]

indie-rock

Superband dark rock alternative dietro cui si celano quattro incredibili artisti: la voce, profonda e coinvolgente, è quella di Maximilian (AKA Max Zanotti: Deasonika, Casablanca), al suo fianco il bassista Ivan Lodini (ex Movida), coadiuvati da TMY alle chitarre (AKA Francesco Tumminelli, ex Deasonika) e Halle (AKA Alessandro Ducoli) alla batteria.

PALM SPRINGS – “Turning Yr Back on the Dolphin”

[Poison City]

indie-folk

Palm Springs è l’identità folk outsider di Erica Dunn e di un gruppo in continua evoluzione di collaboratori essenziali. “Turning Yr Back On The Dolphin” riunisce un groviglio di fili che rappresentano sette anni di riflessione e meditazione; Il brano che dà il titolo all’album vede Dunn ricorrere per la prima volta al pianoforte per documentare un poema doloroso e introspettivo che danza lungo il filo del rasoio di questo disco: la bellezza e il dolore dell’esistenza. Registrato su nastro in tre giorni da Michael Beach nel marzo 2025, mostra come l’approccio analogico continua a sottolineare i principi fondamentali di questo progetto: catturare i momenti fugaci delle canzoni senza troppe riflessioni o effetti, con note stonate, scricchiolii di sedie e rumori di strada.

<a href="https://palmsprings.bandcamp.com/album/turning-yr-back-on-the-dolphin">Turning Yr Back on the Dolphin by Palm Springs</a>

STUDIO ELECTROPHONIQUE – “Studio Electrophonique”

[Valley of Eyes Records]

indie-pop

Album di debutto del nuovo progetto solista di James Leesley, che trae ispirazione dai cantautori classici e dal cinema francese degli anni ’60. Studio Electrophonique, il progetto solista del cantautore James Leesley, è uno dei gruppi musicali più interessanti e originali emersi dall’attuale scena indipendente di Sheffield. Prendendo il nome “Studio Electrophonique” da un vecchio studio di registrazione analogico di Sheffield, Leesley ha già pubblicato due EP con questo nome.

DIONIZA – “A Nervi Sciolti”

[Centuries Reverb]

indie-rock

Il disco d’esordio di Dioniza, “A Nervi Sciolti” è stato prodotto, registrato e mixato a Parma da Davide Chiari (Centuries Reverb Productions) e trae spunto dal gusto melodico e narrativo del rock alternativo italiano (Afterhours, Verdena) e anglosassone (PJ Harvey, Nick Cave, Mark Lanegan) fondendoli in sonorità psichedeliche scure, umorali e immersive (The Black Angels, All Them Witches, The Murder Capital). L’album è idealmente ambientato dentro le mura di una città circondata da acqua, dove lo sguardo narrante è come quello di una mosca che si posa sugli oggetti, sbircia dalle finestre, si infila nei diari, nei pensieri e nei sogni delle persone, interpretando e raccontando le loro storie. Dentro i bordi di questa cornice narrativa intima e ambigua, vengono affrontati temi come il desiderio, il disincanto, l’evasione dalla realtà.

ALEX FERNET – “Modern Night”

[Bronson Recordings]

indie-pop, funk

Alex è un musicista sperimentatore, un personaggio affascinante e super carismatico. Questo nuovo disco, “Modern Night” fonde in ottica “post” generi come soul, funk e new wave con un’estetica cinematografica noir. “Un’opera profondamente contemporanea che rifiuta la perfezione digitale in favore dell’imperfezione analogica“, come l’ha definita lo stesso Fernet.

BRIGHT EYES – “Kids Table EP”

[Dead Oceans]

indie-pop-folk-rock

I Bright Eyes sono in perpetuo equilibrio tra ottimismo ribelle e disperazione pragmatica. Dopo “Five Dice, All Threes”, l’album viscerale e ricco di ganci melodici pubblicato dalla band nel 2024, il nuovo EP è sia un partner in crime di quell’album, sia un mondo a sé stante. Sebbene molte di queste nuove canzoni siano nate dalle stesse sessioni di registrazione dell’ARC Studios di Omaha di “Five Dice”, non tutte si adattavano alla concisa coesione di quell’album. Quindi Conor Oberst, Mike Mogis e Nate Walcott hanno sempre avuto in mente di trovare un altro posto a tavola per questi outsider, “mangiando sul tavolo da stiro come facevamo durante le grandi feste di famiglia“, scherza Oberst, alludendo alla copertina dell’EP.

GRUMPY – “Piebald EP”

[Bayonet]

indie-rock

L’EP “Piebald” di Grumpy è un sorriso sbilenco con un coltello dietro: un pugno allo stomaco scintillante che trasforma il grottesco in fascino e il dolore in teatro. Ancorato da una voce che oscilla tra l’affascinante cattivo e il clown triste, “Piebald” invita l’ascoltatore in un mondo in cui la bruttezza non è solo accettata, ma è la fonte del potere di Grumpy. Queste canzoni rompono con la gioia del nuovo amore e poi si crogiolano nel disastro dell’amore che si disintegra, e sono così incredibilmente coinvolte in tutto questo, affamate di esso, vacillanti con ogni tipo di intensità, fino a quando i confini tra desiderio e dolore iniziano a sfumare.



