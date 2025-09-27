La Trouble In Mind Records ha cessato l’attività. L’etichetta discografica indipendente di Chicago in questi ultimi 16 anni ha mantenuta alta la bandiera dell’indie e della qualità, pubblicando musica di ottimi artisti come Dummy, FACS, The Fresh & Onlys, The Tubs, Omni, David Nance, Ultimate Painting e molti altri. Purtroppo, i fondatori dell’etichetta Bill e Lisa Roe hanno annunciato la fine di questa avventura.

I concomitanza con la chiusura, l’etichetta ha annunciato uno sconto del 30% (promo code “ADIEU”) su tutto il catalogo che trovate QUI.

Ecco la dichiarazione ufficiale: