La Trouble In Mind Records ha cessato l’attività. L’etichetta discografica indipendente di Chicago in questi ultimi 16 anni ha mantenuta alta la bandiera dell’indie e della qualità, pubblicando musica di ottimi artisti come Dummy, FACS, The Fresh & Onlys, The Tubs, Omni, David Nance, Ultimate Painting e molti altri. Purtroppo, i fondatori dell’etichetta Bill e Lisa Roe hanno annunciato la fine di questa avventura.
I concomitanza con la chiusura, l’etichetta ha annunciato uno sconto del 30% (promo code “ADIEU”) su tutto il catalogo che trovate QUI.
Ecco la dichiarazione ufficiale:
Siamo tristi di annunciare che Trouble In Mind Records ha cessato di esistere come etichetta attiva a partire dal 1° giugno di quest’anno. Potremmo indicare una miriade di ragioni per spiegare il perché, ma invece ci concentreremo sugli aspetti positivi. A tutti gli artisti con cui abbiamo lavorato: poter avere anche solo una piccola parte nel diffondere la vostra arte nel mondo è stato uno dei più grandi privilegi che potessimo mai desiderare e vi amiamo tutti. Se avete mai acquistato un album, ascoltato una canzone in streaming, visto uno dei nostri artisti in tour, letto un articolo o un’intervista su di noi, parlato dell’etichetta a un amico o ci avete sostenuto in qualsiasi modo, vi siamo grati e vi ringraziamo sinceramente per il vostro sostegno. Voi siete la ragione per cui le etichette indipendenti possono ancora esistere, quindi continuate a credere in noi! Continueremo a mantenere il nostro catalogo per il prossimo futuro e speriamo che approfitterete dei nostri grandi saldi in corso sulla nostra pagina Bandcamp. Approfittate di uno sconto del 30% su tutto il webshop utilizzando il codice: ADIEU ?