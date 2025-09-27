A inizio novembre Johnny Marr sarà impegnato in un piccolo tour italiano di due date, Bologna e Milano. Nel frattempo l’ex chitarrista degli Smiths, da alcuni anni ormai ottimo solista, è nel pieno di un tour americano dove sta proponendo ottime scalette ricche di classici della sua vecchia band.

Un utente di YouTube, per il concerto ddel 21 settembre al Brooklyn Bowl di Nashville, ha raccolto tutti i brani degli Smiths eseguiti da Marr in un solo filmato. Eccoli qui…

Setlist:

This Charming Man

Panic

Please Please Please Let Me Get What I Want

Bigmouth Strikes Again

Stop Me If You Think That You’ve Heard This One Before

How Soon Is Now? feat James Walbourne

There Is A Light That Never Goes Out