I Temper Trap hanno pubblicato un nuovo singolo “Giving Up Air”.

Il mese scorso la band era tornata con “Lucky Dimes”, il loro primo nuovo brano originale in nove anni.

Ora hanno dato seguito a quel brano con “Giving Up Air”, dal mood decisamente pimpante e ballabile. Il brano guidato dai synth, esplora il dolore, come spiega il frontman Dougy Mandagi: “‘Giving Up Air’ è una canzone molto importante per me, che parla di un momento che cambia la vita e del dolore inimmaginabile di perdere una persona cara in circostanze tragiche, dallo shock iniziale al dolore e poi alla rabbia, fino a trovare barlumi di speranza da qualche parte nel mezzo. Alcuni di voi potrebbero riconoscerla. È stata scritta per il mio progetto solista Bloodmoon, ma io e i ragazzi abbiamo iniziato a lavorarci come The Temper Trap e ci è sembrato magico, come se avesse trovato la sua vera casa“.