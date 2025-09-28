credit: press

“California Heatwave”, l’ultimo singolo della band dream-pop soft siren, è ricco di voci sfumate ed eteree e armonie sognanti. Mi vengono in mente i Ride del terzo album, se devo dare un rimando sonoro. Ecco quindi un groove psichedelico e il nostalgico luccichio della West Coast che evocano la sensazione di guidare nel momento in cui sta tramontando il sole.

Una specie di inno popedelico, ricco di fascino e magia, ideale per lasciarsi andare, chiudere gli occhi e farsi trasportare dalla musica…

Conosciamo bene ormai i soft siren di Los Angeles, visto che ne abbiamo parlato già altre volte nella nostra rubrica. Un taglio morbido, cinematografico e visionario: i soft siren oscillano tra realtà e sogno, trascinandoti in uno stato onirico in cui la nostalgia shoegaze e trip-hop degli anni ’90 si scontra con il calore psichedelico degli anni ’70.

