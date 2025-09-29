I Baustelle festeggiano i 25 anni di “Sussidiario illustrato della giovinezza” con due ultimi concerti: venerdì 5 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma e venerdì 12 dicembre all’Unipol Forum di Milano.

Ecco quanto dice la band in merito a questi ultimi due show dell’anno che poi porteranno ad una pausa:

Quest’anno ricorrono 25 anni dall’uscita del nostro primo album, Sussidiario illustrato della giovinezza. 25 anni che ufficialmente “esistiamo” come band.

Lo sapete che non ci piacciono le auto-celebrazioni (bisogna guardare sempre avanti, mai indietro) ma 25 anni sono 25 anni, insomma. È un bel traguardo, e dunque ci sembra giusto fare un’eccezione e festeggiare dal vivo con voi.

Sarà anche l’occasione per chiudere un capitolo intenso – Elvis, El Galactico, palchi, chilometri, festival alternativi, collaborazioni – nel modo che conosciamo meglio: suonando.

Sappiate che dopo questi due live ci prenderemo una pausa. Niente concerti e niente dischi per un po’. Serve fermarsi e respirare ogni tanto, per rimanere vivi e possibilmente tendere all’infinito.

Quindi se volete esserci, questo è il momento.

