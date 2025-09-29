Credit: Cat Stevens

Manca ormai un mese all’uscita del quattordicesimo LP dei Charlatans, in uscita il prossimo 31 ottobre via BMG, a distanza di oltre otto anni dal precedente, “Different Days”.

Questo nuovo album, a quanto ci dicono le note stampa, non è solo una raccolta di canzoni, ma è l’incarnazione del percorso della band, un riflesso del loro passato leggendario e una celebrazione della loro duratura amicizia. Con un team di produzione che vanta nomi importanti come Dev Hynes e il leggendario Stephen Street, “We Are Love” promette di offrire un sound che risuona di nostalgia e modernità.

Il loro ritorno ai Rockfield Studios in Galles, lo stesso luogo in cui hanno registrato il loro acclamato album “Tellin’ Stories” quasi trent’anni fa, è un potente omaggio alla loro storia. Tim Burgess, il carismatico frontman della band, descrive questa esperienza come un modo per “onorare ogni membro che ha suonato nella band“, sottolineando l’importanza dell’eredità nel loro processo creativo.

Oggi intanto arriva un nuovo estratto, “Deeper And Deeper”, che potete ascoltare qui sotto.

Tim dice del singolo: