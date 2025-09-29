Ospite dell’annuale Ohana Fest a Dana Point in California Eddie Vedder, come è solito fare dal vivo, ha arricchito il suo set di cover, alcune delle quali mai eseguite prime.
La tracklist dell’esibizione, oltre a brani di Pearl Jam, The Who, George Harrison che l’artista di Seattle spesso esegue davanti al suo pubblico, vede la presenza di due novità assolute: “Gut Feeling”, singolo dei Devo del 1978, e “The Song Remains The Same” classico dei Led Zeppelin datato 1973.
Di seguito alcuni video della performance:
Questa invece la setlist completa del live di Eddie Vedder:
SETLIST:
“Gut Feeling” (DEVO cover)
“Corduroy”
“I’ll Be Waiting”
“Long Way”
“The Dark”
“Setting Forth”
“Far Behind”
“No Ceiling”
“Brother The Cloud”
“I’m One” (The Who cover)
“Watch Outside” (The Mono Men cover)
“Lukin”
“Chad-O”
“Rose Of Jericho”
“Fallout Today”
“Save It For Later” (The Beat cover) (snippet of “Better Man”)
“The Song Remains The Same” (Led Zeppelin cover)
“Rearviewmirror” (Pearl Jam song)
“Isn’t It A Pity” (George Harrison cover) (“Hey Jude” outro)
“Porch” (Pearl Jam song)
“Rockin’ In The Free World” (Neil Young cover)