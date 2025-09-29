Similar raffinato progetto del livornese David Marsili (ex Rupert) continua a regalare momenti di gran classe tra cantautorato d’autore e atmosfere sognanti, rarefatte. Marsili, già autore dell’EP “L’ideale – Canzoni crepuscolari e scapigliate” e qui affiancato da Lucilla Rocchi al piano, si affida alla produzione di Daniele Catalucci dei Virginiana Miller per un viaggio tra suggestioni letterarie e emotive.

“I Mari Del Nord” scelti come narrazione e via di fuga tra sintetizzatori, chitarre, basso, elettronica, testi poetici che raccontano la fragilità umana come “Heisenberg” storia del fisico “salito sulla spalla di Dio“e le sue riflessioni su una roccia dell’isola di Helgoland in cerca dell’innocenza perduta. I mille blu, i silenzi del “Baltico” e “Il Tuffatore” tratto dal racconto omonimo di Raimondo Chenot pubblicato nella raccolta “Siuski”.

La title track ispirata da una poesia di Margherita Marsili e due donne in cerca della verità tra drammatiche scogliere, “Falesie” irlandesi con il violoncello di Laura Rinaldi Mazza in primo piano. Un lavoro d’indubbia maturità quello registrato agli studi Big Wave di Livorno e uscito per NOS Records, che tra echi di Massimo Volume e Marco Parente sa unire ricerca e melodia.

