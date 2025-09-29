Il procedimento di accusa per terrorismo nei confronti di Liam Óg Ó hAnnaidh, noto come Mo Chara e membro del gruppo rap irlandese Kneecap, è stato archiviato dal tribunale di Londra.

L’artista era finito a processo per aver esposto una bandiera di Hezbollah e scandito slogan a favore di Hamas e Hezbollah durante un concerto a Londra lo scorso novembre 2024.

L’archiviazione si deve ad un vizio procedurale: la legge britannica infatti impone che procedimenti di questa tipologia vengano avviati entro sei mesi dall’accaduto e con l’autorizzazione formale del Direttore della Pubblica Accusa e dell’Attorney General.

Nel caso di Mo Chara invece l’autorizzazione era arrivata fuori tempo massimo motivo che ha spinto il giudice Paul Goldspring a rendere nullo il procedimento.