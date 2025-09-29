I Feeder hanno dato il via alla loro ultima serie di date del tour nel Regno Unito, riportando sul palco l’ex batterista Mark Richardson. La nuova serie di date fa parte del tour “Comfort In Sound”, che celebra il loro classico album del 2002.

L’album era entrato nella Top 10 britannica al momento della sua uscita ed era stata la loro prima uscita dopo la tragica morte del batterista originale Jon Lee, von Mark Richardson che era entrato a far parte della band come batterista.

I Feeder all’O2 Brixton Academy di Londra, il 27 settembre, si sono riuniti proprio con Richardson, che aveva lasciato la band nel 2009 per tornare negli Skunk Anansie ed è stato sostituito da Karl Brazil.

Il frontman Grant Nicholas lo ha presentato al pubblico descrivendolo come “il batterista più potente con cui abbia mai lavorato“.