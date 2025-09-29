Peter McPoland arriverà in Italia a marzo 2026.

Il giovane musicista indie-rock statunitense ha pubblicato proprio lo scorso weekend, via West End / Stem, il suo secondo LP, “Big Lucky”, mentre ad agosto 2023 era arrivato il suo debutto full-lenght “Piggy”, pubblicato dalla Columbia Records.

Nato nel Vermont e cresciuto in Texas dall’età di sette anni, Peter McPoland ha iniziato il suo percorso musicale fin da giovanissimo. A 16 anni si è esibito per la prima volta dal vivo in contesti importanti come il Vans Warped Tour e il “New Voices in Rock” al Rock and Roll Hall of Fame. Dopo il diploma, si è trasferito a New York per dedicarsi seriamente alla sua carriera musicale.

Dopo il successo virale del singolo di debutto “Romeo + Juliet”, l’album “Piggy” e gli EP “Slow Down”, e “Friend”, oltre a numerosi singoli, McPoland ha totalizzato oltre 450 milioni di stream solo su Spotify. Questo enorme seguito gli ha permesso di intraprendere diversi tour nazionali da headliner e di esibirsi in arene come artista di supporto per band del calibro di Twenty One Pilots e Imagine Dragons. Il suo prossimo tour lo vedrà accompagnato dai suoi migliori amici d’infanzia, oggi suoi compagni di band.

Di recente, McPoland ha deciso di tagliare i ponti con i social e i servizi di streaming, affidandosi a un vecchio cellulare a conchiglia, un iPod carico di canzoni dei Beatles, un registratore a bobine recuperato dal seminterrato dello zio e delle cassette trovate su Facebook Marketplace. Da lì ha ricominciato, dando vita a “Big Lucky”. Questo album rappresenta un ritorno alla scrittura autentica che ha segnato il suo debutto, capace di catturare milioni di ascoltatori.

In un mondo dominato dalle meteore di TikTok, McPoland si distingue: rifiuta lo stereotipo dell’artista da “hit singola” e sceglie di costruire qualcosa di molto più duraturo. La sua miscela di folk e indie-rock si unisce a un repertorio già straordinariamente solido.

Un solo appuntamente con lui previsto per giovedì 26 al Covo Club di Bologna.

I biglietti per il concerto, che costano 21 €, saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 3 ottobre su ‘Dice.fm‘.