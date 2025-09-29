Con “Il Male”, la loro ultima fatica discografica, gli Zen Circus confezionano un disco che colpisce fin dal primo ascolto per energia, coerenza e lucidità espressiva. Il gruppo pisano, infatti, conferma la propria abilità nel raccontare il presente con uno sguardo tagliente e allo stesso tempo profondamente umano, senza mai perdere la loro inconfondibile vena ironica e provocatoria. Il nuovo album si presenta come una raccolta compatta di pezzi dannatamente ispirati, variegata nei suoni ma coerente nello spirito, capace di fotografare con precisione chirurgica un’epoca disillusa ma ancora viva.

Credit: Chiara Pellegrini

Provando a sviscerare ancor di più le pieghe del disco in questione, la title-track è un biglietto di ingresso oltremodo potente: un brano travolgente, che non lascia spazio a esitazioni e introduce il tema centrale dell’album con un’energia quasi liberatoria. Sin da subito si percepisce una band in pieno controllo dei propri mezzi, capace di canalizzare la rabbia e la frustrazione contemporanea in un linguaggio musicale diretto, essenziale e perfettamente calibrato. Tra gli episodi più incisivi spicca “Miao”, un vero e proprio inno generazionale, sarcastico e maledettamente lucido. Qui il gruppo dà il meglio di sé nel raccontare, con acume e spirito dissacrante, il paradosso di una generazione che si muove tra meme e disperazione, tra disimpegno e consapevolezza. Sì, insomma, si tratta di un brano che riesce ad essere allo stesso tempo ironico e profondo, lasciando più di un segno nell’animo di chi ascolta.

Non mancano momenti più leggeri e scanzonati, che alleggeriscono l’ascolto senza mai abbassare il livello qualitativo. “Novecento” e “Vecchie Troie” sorprendono per originalità e freschezza, due brani – due provo-canzoni per citare i Nostri – che giocano con i cliché, li smontano e li riassemblano con intelligenza e senso dello spettacolo. È qui che emerge tutta la capacità degli Zen Circus di mescolare il tragico e il comico, il personale e il collettivo, mantenendo una scrittura sempre credibile. Il momento forse più alto dell’intera opera arriva con “Un Milione Di Anni”, un brano intenso e malinconico che ha tutte le stimmate dell’instant classic. In questa traccia convivono delicatezza e profondità, con un crescendo emotivo che lascia il segno. È la perfetta chiusura di un disco che riesce a parlare in modo autentico e diretto, senza compromessi, confermando i The Zen Circus come una delle band più centrate e necessarie della scena italiana contemporanea. Chapeau.