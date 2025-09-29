Credit: Ryan Eddleston

I Super Furry Animals rompono il lungo silenzio annunciando un mini-tour di 6 date in UK e Irlanda.

La band, il cui ultimo live risale al 2016 (al Motorpoint Arena di Cardiff) si esibirà nelle seguenti città:

6 maggio 2026 @ Dublino, 3Olympia Theatre

8 maggio 2026 @ Glasgow, The Barrowlands

14 maggio 2026 @ Llandudno, Venue Cymru

16 maggio 2026 @ Cardiff, Utilita Arena

21 maggio 2026 @ Manchester, O2 Apollo

22 maggio 2026 @ Londra, O2 Brixton Academy

Il quintetto gallese svela anche la ristampa, per il 20° anniversario, di “Love Kraft” disco uscito nel 2005 e ci prepara all’ascolto di un inedito: “Rock ‘N’ Roll Flu“, pezzo datato ma mai pubblicato prima, debutterà il prossimo 2 ottobre nel programma radiofonico inglese di Huw Stephens BBC 6 Music.

Nel 2010, dopo nove album in studio e pochi mesi dopo l’ultima release “Dark Days/Light Years”, i SFA si prendono una lunga pausa interrotta solo tra il 2015 e il 2016 per una serie di live reunion.

In quegli anni il cantante Gruff Rhys si concentra sulla sua carriera solista, il suo ultimo “Dim Probs” è uscito poche settimane fa e il prossimo anno lo attende un tour che toccherà anche il nostro paese, mentre gli altri membri, Huw Bunford, Cian Ciarán, Daf Ieuan e Guto Pryce, hanno dato vita al progetto Das Koolies la cui ultima release, “Pando“, è uscita lo scorso maggio.

