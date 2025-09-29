credit: press

I Son Mieux, tra le realtà più entusiasmanti della nuova scena pop-rock, hanno vissuto un’estate da assoluti protagonisti. La formazione olandese, composta da sette elementi, ha conquistato il pubblico italiano aprendo i concerti di Nile Rodgers & CHIC, vera leggenda mondiale della musica funk e disco, in occasione delle date in Italia lo scorso luglio. Un traguardo che conferma la rapida ascesa della band anche al di fuori dei confini nazionali.

La band ha condiviso il nuovo singolo “Morning”, disponibile dal 12 settembre e che anticipa l’atteso album previsto per il 2026. Brano fresco, immediato, radiofonico.





Nel 2024 avevano presentato il singolo “It’s Only Love”, un brano che celebra la bellezza delle connessioni autentiche, consolidando ulteriormente il loro legame con i fan.



Tra prestigiose collaborazioni e una presenza scenica in continua crescita, i Son Mieux si confermano come una delle band più promettenti e innovative del panorama pop-rock internazionale.

Listen & Follow

Son Mieux: Facebook