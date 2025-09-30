Hanno ridisegnato i confini della loro proposta musicale i Giuro. “Popnoia”, infatti, è un EP in cui i Nostri provano ad ampliare gli orizzonti sonori senza perdere di vista quelle che sono le loro peculiarità più preponderanti: un It-pop raffinato ed elegante, dei rimandi ai grandi cantautori del passato (Battiato e Battisti, in particolare) e una musicalità che strizza l’occhio alle produzioni internazionali senza scimmiottarle.

Sì, insomma, quello dei Giuro è un percorso decisamente accattivante. “Popnoia” è composto da quattro brani che trasportano chi ascolta in un universo fatto di versi taglienti e di un sound che riesce a coniugare – come meglio non si potrebbe – la scena cantautorale italiana e l’indie-pop d’oltremanica.

“Vederti Diversa”, per esempio, gira intorno ad un refrain che è, allo stesso tempo, appiccicoso e too classy. Mentre “Crollino” è un inno generazionale maledettamente riuscito. I Giuro, in pratica, hanno fatto nuovamente centro. Ascoltare per credere.

