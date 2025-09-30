Credit: Press

Fantastic Negrito tornerà in Italia nel prossimo mese di gennaio.

Il musicista californiano presenterà insieme alla sua band il suo sesto album, “Son Of A Broken Man“, uscito a ottobre 2024 per la sua Storefront Records.

Saranno due le date nel nostro paese previste per mercoledì 28 all’Auditorium Santa Chiara di Trento e per venerdì 30 al Blue Note di Milano.

I biglietti per il concerto trentino, che costano dai 35 ai 40 € + d.p. a secondo della posizione, sono già disponibili su ‘Ticketone.it‘, mentre quelli del live lombardo costano 40 € (45 € alla porta) per il primo set (H. 20.30) e 30 € (35 € alla porta) per il secondo set (H. 23.00) e si possono trovare sul sito della venue meneghina.