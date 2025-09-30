Il trio indie-rock di Boston annuncia oggi la pubblicazione della versione deluxe di “Disaster Trick” disco pubblicato lo scorso anno.

Questa nuova release conterrà, oltre ovviamente alla tracklist originale, bonus tracks (“The Idiot” e “The Car Knows The Way”), demo, versione alternative e il nuovo singolo “Mansion”.

Ascolta l’inedito:

Il cantante Dimitri Giannopoulos commenta così il brano:

“Mansion” è un brano nato ai tempi dell’album omonimo (circa 2014/15). Ricordo di aver ascoltato i primi pezzi degli Swans in quel periodo, e che ebbero un’influenza piuttosto diretta sulla chitarra e sulla batteria. Mi pento sempre di non averlo registrato a vent’anni, così avrei potuto attingere alla freschezza giovanile dell’album omonimo. In studio, Jamie, John e io sapevamo come suonarlo, anche se non ci pensavamo da quasi otto anni. È un aspetto fantastico dell’essere stati in una band insieme per così tanto tempo: la memoria collettiva che condividiamo ci ha permesso di registrare qualcosa che era stato quasi abbandonato. Il brano esisteva solo nella nostra mente per tutto quel tempo, senza demo o altro.