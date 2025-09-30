Credit: Daniel Arnold

I Big Thief, che da poche settimane hanno pubblicato il nuovo atteso album, “Double Infinity“, svelano di aver già pronto un nuovo lavoro.

In una recente intervista al Los Angeles Times il trio ha parlato della recente dipartita del bassista Max Oleartchik avvenimento che ha costretto i musicisti a spostarsi verso sonorità decisamente più sperimentali rispetto a quanto fatto ascoltare con le precedenti pubblicazioni.

Esprimendo soddisfazione per come “Double Infinity” è stato registrato e successivamente recepito da fan e critica il chitarrista Buck Meek si è lasciato scappare la seguente affermazione:

Aspetta di sentire il prossimo che disco abbiamo già fatto… Non è quello che ti aspetti

I Big Thief già in passato hanno mostrato una certa prolificità artstica.

I primi lavori, “Masterpiece” e “Capacity“, sono usciti a solo un anno di differenza uno dall’altro, mentre nel 2019 i dischi pubblicati sono stati ben due: “U.F.O.F.” e “Two Hands“.

Adrianne Lenker e soci suoneranno il prossimo anno in Italia in un’unica data: domenica 14 al Circolo Magnolia di Segrate (MI).