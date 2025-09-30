Credti: Bandcamp

Il nuovo album dei Whitelands, “Sunlight Echoes“, uscirà il 30 gennaio 2026 per Sonic Cathedral.



Il sound si basa sul debutto dello scorso anno, “Night-bound Eyes Are Blind To The Day“, con un suono più ampio che li porta fuori dall’ombra dello shoegaze verso qualcosa di più grande, migliore e più luminoso.

“Siamo più di una band, siamo una famiglia“, dice il batterista Jagun. “Quando siamo insieme siamo inarrestabili…o almeno ci sentiamo inarrestabili“.



Ma qui non c’è nulla di manifesto, è tutto vero; la spensieratezza britpop dei primi due singoli “Heat Of The Summer” e “Glance” è bilanciata da grinta e serietà.

“Questo album è un album che dura nel tempo“, dice il cantante e chitarrista Etienne parlando del tema generale. “Abbiamo avuto dei familiari che stavano morendo, io ero al verde, c’era carenza dei miei farmaci per l’ADHD…stavo soffrendo, ma non solo io, anche tutti quelli che mi circondavano“.



“Gli ultimi due anni sono stati difficili”, conclude la bassista Vanessa. “L’universo ci ha davvero messo alla prova. Ecco perché ci sono temi di perdita, disconnessione, frammentazione e desiderio, ma dall’altra parte c’è anche unità e speranza“.

Tracklist:



1.Heat Of The Summer

2.Songbird (Forever)

3.Shibuya Crossing

4.Glance

5.Sparklebaby

6.Blankspace

7.I Am No God, An Effigy

8.Dark Horse

9.Mirrorr

10.Golden Daze