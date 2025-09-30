Dopo quasi sei anni dall’uscita del suo secondo LP, “La Yararà“, Malena Zavala tornerà il prossimo 30 gennaio, via Paranà Records, con un nuovo full-length, “If This Life Could Start Again”.

La musicista latin-pop argentina, ma di stanza a Londra scrive sui suoi canali social:

Ho lavorato a questo progetto per quasi tre anni. Ho viaggiato in lungo e in largo e scalato montagne (letteralmente) per dargli vita. Otto canzoni. Otto emozioni. Otto passi attraverso il passo di montagna. Otto modi per superare una guarigione non lineare. La domanda è: ti unirai al viaggio?