credit: Diane Sagnier

Melody’s Echo Chamber, alias la musicista francese Melody Prochet, annuncia “Unclouded” il suo quarto album in studio in uscita il 5 dicembre per Domino. Con “Unclouded”, Melody’s Echo Chamber intraprende un nuovo capitolo di affermazione della vita. Il titolo dell’album è tratto da una citazione dell’animatore giapponese Hayao Miyazaki sul raggiungimento dell’equilibrio: “Devi guardare con occhi non offuscati dall’odio. Vedi il bene in ciò che è male, e il male in ciò che è bene. Non impegnarti per nessuna delle due parti“.

I metaforici cieli bui hanno lasciato il posto al sole…almeno per ora. “Crescendo mi sentivo nostalgica“, dice Melody, “ma ora che capisco il concetto di impermanenza, non la prendo più come una cosa personale“. Questa prospettiva più luminosa si riflette nei groove del disco tanto quanto nei testi più terreni: l’istinto di fuga è stato sostituito da un senso di appartenenza alla natura nel presente.

L’annuncio di oggi arriva insieme all’uscita del nuovo singolo psycho soul “In The Stars”, un brano dagli equilibri perfetti, dalle armonie serrate di Melody alla vivace interazione tra chitarra e archi. Il video del brano è stato diretto dalla collaboratrice di lunga data, Diane Sagnier.

“La musica che creo si colloca insolitamente nella zona liminale tra realismo e favola“, afferma Melody. “Ma maggiore esperienza ho della vita, più amo la vita e meno ho bisogno di evadere. Se il mio cuore appartiene ancora all’ora blu, mi sento anche come se avessi raccolto tutti i pezzi di me che erano sparsi ovunque e li avessi incollati con l’oro, come nel kintsugi giapponese.” (Il kintsugi è un’arte giapponese in cui ceramiche rotte vengono ricomposte con lacca d’oro o d’argento).

“Unclouded”, a quanto ci dicono le note stampa, trabocca dell’energia positiva che ha spinto Prochet in giro per il mondo con l’acclamato tour di “ritorno” del 2022. Al suo rientro sulle Alpi dell’Alta Provenza ha iniziato a scrivere con impegno ma cosa l’ha ispirata? “Il mio amore più profondo per l’esperienza di vita“, dice. “Ho ancora alti e bassi, ma torno più velocemente a sensazioni armoniose, a godere della bellezza delle cose transitorie e della sensazione agrodolce del loro essere provvisorie“.

In precedenza era già stato svelato anche il singolo “Daisy”:

Tracklist:



The House That Doesn’t Exist

In The Stars

Flowers Turn Into Gold

Eyes Closed

Childhood Dream

Memory’s Underground

Broken Roses

Burning Man

Into Shadows

How to Leave Misery Behind

Unclouded

Daisy (feat. El Michels Affair)