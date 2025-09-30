credit: press

I New Found Glory annunciano il loro nuovo album “Listen Up!“, in uscita il 20 febbraio 2026. Primo album completo della band in quasi 6 anni e primo dopo la firma con la Pure Noise Records all’inizio di quest’anno, “Listen Up!” è una raccolta di canzoni sulla resilienza e la speranza nei momenti difficili.

A proposito di “Listen Up!”, la band afferma: “Il messaggio/tema generale di questo album è quello di incoraggiare la speranza nei momenti difficili, guardando al mondo come se fossimo una mosca sul muro: vedendo la paura, la negatività e lo stress delle persone per piccole cose che sono solo la punta dell’iceberg di ciò che la vita alla fine porterà, ma in modo speranzoso. Vogliamo incoraggiare la speranza che i momenti difficili porteranno crescita e forza. Quindi la musica è super divertente, anthemica e rilassata. Cantiamo a voce alta e con orgoglio delle cicatrici, ma non in modo lamentoso“.

Continuano: “C’è anche molta riflessione. Guardiamo indietro ai bei vecchi tempi come promemoria di tutto ciò che abbiamo vissuto nella vita e che ci ha portato ad essere le persone che siamo oggi. Anche dal punto di vista sonoro l’album presenta questa contrapposizione. Sono melodie pop divertenti mescolate a canzoni più pesanti e ricche di riff“.

Oltre ad annunciare il nuovo disco, i New Found Glory hanno condiviso il loro ultimo singolo e video musicale “Laugh It Off”.

“È una canzone allegra basata su un riff principale che ricorre in tutto il brano, mentre il testo parla di come a volte ci si litighi in una relazione. Ma ci si perde così tanto nella discussione che bisogna fermarsi e ridere“, ricorda la band. “Il legame è così profondo che alla fine si finisce sempre per riconoscere che era una discussione sciocca. E si finisce sempre per ridere, soprattutto nel bel mezzo della discussione, quando qualcuno pronuncia qualcosa di sbagliato o dice qualcosa al contrario. La vita è troppo breve per soffermarsi su piccole cose passeggere“.

Tracklist:

