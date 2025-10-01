Fantascienza iper- realistica quella che fa da sfondo al sesto album dei Quarzomadera band stoner rock che con dischi come “Cardio & Psiche”, “Orbite”, “L’Impatto”, “Apologia Del Calore” e “La Storia E’ Anche Ora” si è ritagliata uno spazio importante fatto di grinta, ricerca e contenuti. “Zyra” è Ispirato al film “Quando i mondi si scontrano” di Rudolph Maté del 1951 tratto dal romanzo omonimo del 1933.

Un pianeta, quello citato nel titolo, che rappresenta la salvezza e l’ultima speranza, il luogo dove l’umanità può risorgere, pianificare un futuro migliore dopo essere stata annientata da un terribile evento cosmico. Storie di sopravvivenza quelle raccontate da Davide Sar (voce e chitarra) Oreste Bruzzano (basso) e Tony Centorrino (batteria) in questi nove brani.

Uniformarsi, adeguarsi è un rischio come l’omologazione a ogni costo e di questo parla “Casi diversi, Vite diverse” tutta giocata su un potente giro di basso su cui s’innestano chitarra e batteria con testo e cantato non privi di un forte senso della melodia. Il ritmo si alza ancora in “Pitecantropi” che riflette su come la vita sarebbe migliore senza il costante imbarbarimento culturale, incitando a vivere senza maschere.

“Urano” fa proseguire il viaggio tra voglia di fuga e il necessario bisogno di evolversi in un rock cadenzato e dinamico che con “Rumore e Dolore” guarda al quotidiano furore mediatico, al rumore di fondo con cui siamo condannati a convivere. Ribellarsi forse è impossibile ma basta la rabbia di “Travolti dal solito Destino” e “Alchimia” per capire che non è ancora tutto scritto e previsto.

Lo scontro dei mondi genera scintille, terrore, quello evocato in “Serpi” ed esorcizzato da “In Tempo, a Tempo, per Tempo” e da “Litosfera” brani rumorosi e distorti, che esortano a non perdere di vista ciò che abbiamo davanti agli occhi (disastri ambientali inclusi). “Zyra” è un monito accorato e sensibile, curato nei testi e solido musicalmente, stoner rock con l’anima.