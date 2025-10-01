credit: Edith Smith

Tom Smith, frontman degli Editors, pubblica oggi “Leave”, il nuovo singolo tratto dal suo imminente album solista di debutto, “There Is Nothing In The Dark That Isn’t There In The Light”, in uscita per l’etichetta Play It Again Sam, venerdì 5 dicembre 2025.

“Leave” segue i singoli precedenti “Lights Of New York City” e “Life Is For Living”.

Parlando del brano, Tom ha dichiarato:

“Abbiamo fatto un bel percorso con questa canzone. In un certo senso, è una canzone sulla fine di una relazione. C’è un conflitto in questo brano, ma c’è anche una risoluzione. C’è l’accettazione che le cose cambieranno di nuovo. Probabilmente è il brano più vicino al pop che ci sia in questo disco – se così si può dire.”

Il singolo è accompagnato da un video girato da James Lockey e girato nei boschi che circondano la dimora storica di Wentworth Woodhouse nel South Yorkshire.

Il 30 ottobre Tom Smith parteciperà a uno show acustico e intimo in Triennale a Milano.

Un momento speciale che permetterà ai fan di ascoltare in anteprima assoluta le nuove canzoni

I fan potranno inoltre vivere un momento indimenticabile riascoltando alcune canzoni degli Editors.

Tom Smith sarà accompagnato da Nick Willes.



A breve saranno disponibili le informazioni per partecipare su Triennale.org

