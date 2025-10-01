“Questa canzone parla del desiderio di essere solo amici, ma non si riesce a dimenticare quello che si provava per qualcuno. Parla di un uccellino che non riesce più a fidarsi della mangiatoia. I suoni di questo brano mi hanno davvero aiutato a trovare il mio stile e a capire dove volevo portare questo progetto“.

Leilani Patao parla in questi termini del suo brano, assaggio di “daisy”, suo EP che uscirà per Audio Antihero il 7 novembre. Una canzone agrodolce, con questa linea melodica malinconica appure ammantata di pop, con chitarre e ritmica che sembrano quasi ovattati, compressi, eppure tutto ci arriva così chiaro e avvincente. Una gran bella canzone.

Al suo debutto nel 2021 all’età di 17 anni, Leilani aveva mostrato una voce ricca e struggente e una disponibilità a mostrare la propria vulnerabilità attraverso una serie di autoproduzioni DIY. “But What If?” del 2024 le ha fatto ottenere la sua più grande visibilità fino ad oggi, quando era stata ospite del The Tonight Show with Jimmy Fallon.

Prendendo il titolo dal nome del cane della sui infanzia, “daisy” è descritto dall’artista come “un puro esperimento” sia dal punto di vista sonoro che della distribuzione. L’ambiziosa produzione di Leilani richiede all’ascoltatore di trovare l’emozione nelle crepe, poiché la sua estensione vocale, le parole taglienti e l’orecchio per la melodia si fanno strada attraverso il flusso di suoni frammentati.

Listen & Follow

Leilani Patao: Instagram