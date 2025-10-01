credit: press

Louis O’Hara condivide il suo nuovo singolo “Just Grand”.

Scritta in memoria del suo defunto nonno, “Just Grand” cattura la quiete e la grazia dell’addio e del ricordo. Essenziale e sincera, la traccia è costruita attorno a una delicata chitarra, al pianoforte e al calore dei cori che ricordano gli inni cantati durante un funerale. Una registrazione dal vivo dal giardino di O’Hara a Pembroke Dock si intreccia con la canzone, radicando la sua riflessione sulla perdita nei ritmi naturali della casa.

“La canzone è stata scritta dal mio punto di vista dell’ultima volta che ho visto mio nonno prima che morisse“, spiega Louis. “In essa, gli ricordo che tutto andrà bene dopo che se ne sarà andato, che anche se non sarà più qui fisicamente, sarà sempre presente nello spirito“.

Con “Just Grand”, O’Hara continua a ritagliarsi uno spazio per un songwriting profondamente personale che risuona universalmente, trovando bellezza nella quiete, nei ricordi e nei legami familiari.

