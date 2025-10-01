credit: Valeria Martins

Gli esploratori del noise-punk Sunflowers condividono un secondo assaggio di “You Have Fallen… Congratulations!“, il loro nuovo album, che uscirà il 7 novembre per Fuzz Club Records.

Sulla scia della carica ribelle di “Chameleon Kid”, l’ultimo singolo “I Got Friends” è un mix frastagliato di chitarre taglienti, rock discordante e lirismo sardonico. Il brano è una satira ironica del gioco del capitale sociale che definisce molto più di quanto l’industria voglia ammettere. Intriso di fuzz e alimentato dal disprezzo, “I Got Friends” mette a nudo gli accordi taciti, i meriti fasulli e i giochi di rete che si svolgono sotto la superficie. È brutale, è onesto e colpisce in modo scomodo vicino a casa: è meno ‘scena’ e più “truffa”.

Il brano è accompagnato da un video adeguatamente frammentario e caustico realizzato dalla band stessa.

I Sunflowers sono una band di Porto, in Portogallo, che non ha mai paura di evolversi. Formatisi nel 2014 dal duo Carlos de Jesus e Carolina Brandão, la formazione si è ampliata quando Frederico Ferreira si è unito nel 2018, consolidando ulteriormente l’alchimia unica che è diventata un segno distintivo del loro sound. Basta chiedere a chiunque li abbia visti dal vivo.

Fanno rumore come se fosse un linguaggio di sopravvivenza. Il loro sound fonde l’energia punk con strati di distorsione, caos sperimentale e liberazione esistenziale, sempre in bilico tra catarsi e collasso. Non sono qui per confortarci. Sono qui per strapparci il terreno da sotto i piedi. La loro musica è un organismo vivente: rumorosa, caotica e in continua mutazione.

