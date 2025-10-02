credit: Michele Piazza

Dopo il successo del tour per festeggiare i 30 anni del loro disco d’esordio, diventato una vera e propria festa di compleanno collettiva, i Marlene Kuntz danno appuntamento al loro pubblico nel 2026 con il tour “Marlene Kuntz suona Il Vile”, in cui la band riporterà dal vivo, città dopo città, tutta la potenza di un album che ha segnato un’intera generazione.

Le date del tour, organizzato da Kashmir Music:



5 MARZO – THE CAGE – LIVORNO

7 MARZO – MAMAMIA – SENIGALLIA

12 MARZO – NEW AGE – TREVISO

19 MARZO – ESTRAGON – BOLOGNA

20 MARZO – ORION – ROMA

25 MARZO – HALL – PADOVA

26 MARZO – ALCATRAZ – MILANO

27 MARZO – VIPER – FIRENZE (C/o CdP Grassina)

9 APRILE – HIROSHIMA MON AMOUR – TORINO

16 APRILE – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI

18 APRILE – DEMODÉ – BARI



Biglietti QUI.

Con “Marlene Kuntz suona Il Vile”, la band intraprende un percorso celebrativo che trascende la semplice natura del live: un rito collettivo che a trent’anni dall’uscita restituisce al pubblico l’impatto incandescente di un disco che ha inciso in profondità la memoria culturale del nostro Paese.

Quando vide la luce, il 26 aprile 1996, “Il Vile” fu come uno squarcio improvviso nel cielo musicale italiano: chitarre che graffiavano l’aria con distorsioni taglienti, linee melodiche che si muovevano tra ombra e luce, parole che cadevano come pietre e al tempo stesso si sollevavano come visioni poetiche.

A trent’anni di distanza, quell’urgenza non si è affievolita: anzi, risuona con ancora maggiore lucidità, dimostrando che “Il Vile” non appartiene a un’epoca conclusa, ma continua a dialogare con il presente. Le sue parole parlano alle disillusioni contemporanee, le sue chitarre gridano ancora contro il vuoto, le sue atmosfere offrono uno specchio alle inquietudini di oggi.

Celebrare “Il Vile” nel 2026 significa ridare corpo e respiro a quella fiamma originaria, farla vibrare di nuovo davanti a un pubblico che non smette di riconoscersi in quelle note. Queste date saranno dunque l’occasione perfetta per celebrare un disco che continua a bruciare come brace viva nel cuore del rock italiano.