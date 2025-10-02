Le Last Dinner Party hanno pubblicato un nuovo singolo intitolato “Second Best”.

Il nuovo brano è l’ultima anticipazione dal prossimo secondo album del gruppo “From The Pyre”, dopo “This Is The Killer Speaking”, con influenze western e il lento “The Scythe”. “From The Pyre” uscirà venerdì 17 ottobre.

Scritta dalla chitarrista Emily Roberts, “Second Best” ruota attorno alla sensazione di essere infatuati di qualcuno che sai che alla fine ti tradirà più e più volte.

“Vorrei poter tornare indietro e dire a me stessa che valgo più di questo, e che nessuno deve accettare di essere il secondo migliore“, ha detto Roberts, analizzando l’ispirazione per la canzone. “Spero che la canzone catturi il dolore, la rabbia e la disperazione che ho provato, ma soprattutto la sfida e la soddisfazione che provo ora nel poter immortalare questa persona in una canzone e guardare indietro alla situazione con più maturità“.