Dave Grohl e compagni hanno pubblicato un nuovo album live, “Foo Fighters – Are Playing Where ??? Vol. 1”, per il Bandcamp Friday di questa settimana.

L’album è composto da “brani live assolutamente strepitosi registrati davanti a decine, forse centinaia di fortunati fan durante i recenti concerti a sorpresa della band“, secondo un comunicato stampa. La tracklist include le esibizioni di “Alone + Easy Target”, “Exhausted”, ‘Watershed’, “Weenie Beenie”, “White Limo” e “Winnebago”.

<a href="https://foofighters.bandcamp.com/album/are-playing-where-vol-i">Are Playing Where??? Vol. I by Foo Fighters</a>

L’esclusiva Bandcamp è disponibile con la formula “paga quanto vuoi“, con tutti i proventi devoluti a enti di beneficenza locali che combattono l’insicurezza alimentare nelle quattro città in cui si sono tenuti i concerti.

Il mese scorso, la band ha tenuto il primo dei suoi concerti a sorpresa al Fremont Theater di San Luis Obispo, in California, dove ha presentato il nuovo batterista, Ilan Rubin, che è entrato a far parte della band in una sorta di scambio con i Nine Inch Nails, che ora vantano tra le loro fila l’ex batterista dei Foo Fighters, Josh Freese.



Lo scorso luglio, i Foo Fighters hanno pubblicato una nuova canzone, intitolata “Today’s Song”, in coincidenza con il trentesimo anniversario del debutto della band nel 1995.