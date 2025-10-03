Certe band non hanno bisogno di reinventarsi per lasciare il segno: basta che tornino a fare quello che sanno fare meglio. È il caso degli Algernon Cadwallader, che con “Trying Not To Have A Thought” firmano il loro primo lavoro post-reunion, a distanza di ben quattordici anni dall’uscita di “Parrot Flies” (2011). Non si tratta soltanto di un ritorno, ma di una sorta di ricongiungimento con le proprie radici: per la prima volta dopo l’esordio “Some Kind Of Cadwallader” (2008), i quattro membri originari – Peter Helmis (voce e basso), Joe Reinhart e Colin Mahony (chitarre), Nick Tazza (batteria) – si ritrovano in studio insieme. Un cerchio che si chiude, o meglio che si riapre, con la freschezza di chi non ha mai davvero smesso di suonare.

Credit: Bandcamp

Nessuno si aspettava nuova musica dopo la reunion del 2022, eppure dalle prove e dalle jam improvvisate sono germogliate le undici tracce che compongono l’album. Il risultato è sorprendente: più che un disco della “rinascita”, “Trying Not To Have A Thought” suona come l’opera di una band ancora pienamente consapevole della propria alchimia. Registrato tra ritiri rurali nello stato di Washington e nella natia Pennsylvania, con la produzione curata da Reinhart, il disco trasmette una naturalezza rara per un lavoro da ritorno sulle scene: caldo, vivido, spontaneo e al tempo stesso curatissimo.

Dal punto di vista musicale, gli Algernon Cadwallader confermano la loro capacità unica di ibridare emo, math rock, alt rock e progressive in un linguaggio personalissimo. Le melodie, sgangherate ma sempre raffinatissime, richiamano i Pavement, ma sono le chitarre di Reinhart e Mahony a reggere l’intera impalcatura: intrecci complessi e vivacissimi, tecnicismi che non hanno nulla di sterile ma costituiscono il cuore pulsante dei brani. Non ci sono pose da virtuosi, solo un flusso di idee che intreccia nervi e sentimento.

Rispetto al passato, le liriche si fanno più dirette e tematicamente esplicite. Peter Helmis affronta la tensione tra crescita personale e caos del mondo esterno con lo sguardo fisso sul presente. “Hawk” apre il disco con un’intensa riflessione sulla perdita e la memoria, mentre “Revelation 420″ e “Million Dollars” alzano i toni della critica politica contro il capitalismo e a favore della protesta.

Il bello è che, nonostante il peso di certi temi affrontati, il disco resta leggero nell’ascolto: i brani scorrono con energia contagiosa, alimentati da un’intesa che sembra addirittura più viva rispetto al passato. Tra i momenti migliori spiccano “What’s Mine”, la title track “Trying Not To Have A Thought”, “Koyaanisqatsi” e le già citate “Hawk” e “Revelation 420″: episodi che mostrano la band al massimo delle sue possibilità.

In definitiva, “Trying Not To Have A Thought” è un album solido e convincente, uno di quelli destinati a rimanere tra le uscite più rilevanti dell’anno nel panorama emo. Ma soprattutto è la dimostrazione che certe magie non si esauriscono: basta rimettere insieme le persone giuste, e la scintilla torna a brillare con la stessa forza di sempre. Gli Algernon Cadwallader non hanno solo ritrovato sé stessi: hanno ricordato a tutti perché erano – e restano – un punto di riferimento nel loro campo.