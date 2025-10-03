Credits: press

“Odio gli indifferenti”, diceva Antonio Gramsci. “L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita.” Contro questi stessi indifferenti si schiera Carmen Consoli nel nuovo disco “Amuri Luci”, uscito il 3 ottobre 2025 per Narciso Records/Warner Music.

Un disco di forza, resistenza, nonché primo capitolo di una trilogia che esplorerà le anime che hanno attraversato e plasmato la sua carriera: le radici mediterranee, la matrice rock e il cantautorato. Tre dischi apparentemente distanti ma ben connessi, per restituire tutta la ricchezza di un’artista che cambia pelle senza mai perdere la propria identità.

Registrato in gran parte in presa diretta per mantenere la spontaneità dell’approccio dal vivo, “Amuri Luci” parte da un grande lavoro di ricerca e passione, affonda le radici nella lingua e nella cultura siciliana, valorizzando le stratificazioni arabe, latine e greche che ne hanno segnato la storia. Una scelta che per Consoli non è semplice folclore né nostalgia, ma atto di resistenza: “Le lingue e la cultura sono la ricchezza di questo Paese. L’unico ostacolo è fare cose in cui non si crede, solo per andare in radio. Senza la storia, come diceva Battiato, siamo neo-primitivi: conoscere le radici serve a capire le nostre potenzialità e ci dà forza, che sia per scendere in piazza o per vivere con consapevolezza”. Così racconta in conferenza stampa, dopo l’ascolto di un disco così forte. Non fatto per essere appetibile ai più, ma fedele alle sonorità della cantante. Struggente, delicato, coraggioso.

Il titolo stesso, “Amuri Luci”, racchiude un messaggio di verità e conoscenza: l’amore come luce, come strumento di memoria e coscienza civile. I testi invece intrecciano miti antichi e drammi contemporanei, poesie classiche e testimonianze vive: da Ibn Hamdis a Nina da Messina, fino alla memoria di Peppino Impastato, evocata attraverso lo sguardo del fratello Giovanni.

Il disco si arricchisce inoltre della presenza di tre ospiti speciali. Mahmood presta la sua voce a “La Terra di Hamdis”; una canzone esplicitamente contro il dio denaro, ispirata al poeta arabo-siculo dell’XI secolo Ibn Hamdis che lasciò la Sicilia in seguito alla conquista normanna. “Ho pensato a Mahmood subito – racconta Consoli – nonostante le origini egiziane, era perfetto per un brano che parla del dolore di chi ha dovuto lasciare la propria terra. Mahmood si è appassionato molto, è stato preciso e partecipe. Gli arabi portarono cultura e conoscenza, ma non furono trattati allo stesso modo da chi venne dopo di loro”.

In “Parru cu tia” entra invece Jovanotti, in un inno alla ribellione scritto da Ignazio Buttitta, un’esortazione ad ascoltare la voce che nasce dentro di noi e non restare nell’indifferenza. Testo interessante, peccato nel feat (sicuramente il più debole dei tre). Lei impeccabile, lui purtroppo non arricchisce altrettanto il brano.

Spicca in positivo invece il giovane tenore Leonardo Sgroi, che duetta con Consoli in “Qual sete voi”, un duetto che riprende i versi d’amore di Nina da Messina (la prima donna a poetare in volgare). Un dialogo tra amanti che restituisce forza e legittimità a una donna spesso messa addirittura in dubbio nella sua stessa esistenza.

Tra le figure centrali del disco emerge il mito di Galatea, musa siciliana amata dal ciclope Polifemo. Una leggenda che attraversa più brani (“Bonsai #3″, “Galáteia”) e che diventerà filo rosso dell’intera trilogia. Il primo disco, infatti, parla di amore, di come sia un’energia che trasforma un mostro (Polifemo) in un animo nobile, fragile, innamorato. La sua vera natura, però, verrà fuori con il secondo disco, il fulcro della tragedia: Aci, pastore di cui Galatea è innamorata, morirà proprio per mano di Polifemo. Quest’ultimo diventa l’uomo di potere, l’Innominato, che uccide per gelosia. Nel terzo disco arriva il lieto fine, la metamorfosi: Aci diventa fiume e alla fine Galatea si unisce di nuovo a lui. È un mito poetico e universale, ma anche una metafora del nostro tempo: “Oggi l’amore trasforma l’animo umano in mostro, che sia nel nome di un dio sbagliato, nella pretesa di avere tutto e subito, o di non accettare una rinuncia”, spiega Consoli.

Il progetto ha richiesto oltre un anno e mezzo di lavoro, con la consulenza di svariati professori, tra cui Gianfranco Iannizzotto per i testi in greco antico, per ritrovare la musicalità originaria dei testi. Consoli rivendica con orgoglio la scelta di “non rendere tutto facile”: “Mi piace il tempo da perdere, perché reca in sé un valore simbolico. Forse ci vuole un po’ di tempo per imparare le cose, un po’ di passione. La conoscenza è l’unico dominio che abbiamo: quanto sai, tanto hai. Ma quanto vale una cosa per cui hai speso tempo e passione? Si tratta di conoscenza vissuta, non suggerita. La conquista di un valore incredibile, costruito nel tempo. E il tempo che si impiega per migliorare se stessi secondo me è un valore”.

“Amuri Luci” è un album controcorrente, è lotta contro la pseudo-cultura che autorizzerebbe il più forte a sovrastare il più debole. Parla di guerre, di grandi dolori e ancora più grandi amori, in un cantautorato che rivendica il potere politico e universale della musica. Se anche non dovesse finire in radio, Consoli con questo lavoro ha sicuramente ribadito che non è mai stata un’indifferente, nè lo sarà mai.

Tra poco Carmen Consoli partirà per un lungo tour teatrale. Biglietti QUI.

22 OTTOBRE – TORINO – TEATRO COLOSSEO

23 OTTOBRE – TORINO – TEATRO COLOSSEO

24 OTTOBRE – GENOVA – VERDI TEATRO

25 OTTOBRE – LUGANO – LAC

28 OTTOBRE – TRENTO – AUDITORIUM SANTA CHIARA

29 OTTOBRE – BOLOGNA – TEATRO DUSE

30 OTTOBRE – BOLOGNA – TEATRO DUSE

3 NOVEMBRE – FIRENZE – TEATRO VERDI

4 NOVEMBRE – FIRENZE – TEATRO VERDI

6 NOVEMBRE – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

7 NOVEMBRE – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

11 NOVEMBRE – PARMA – TEATRO REGIO

12 NOVEMBRE – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

13 NOVEMBRE – UDINE – TEATRO NUOVO G. DA UDINE

16 NOVEMBRE – PALERMO – TEATRO POLITEAMA GARIBALDI

17 NOVEMBRE – PALERMO – TEATRO POLITEAMA GARIBALDI

19 NOVEMBRE – CATANIA – TEATRO METROPOLITAN

20 NOVEMBRE – CATANIA – TEATRO METROPOLITAN

27 NOVEMBRE – FORLì – TEATRO DIEGO FABBRI

28 NOVEMBRE – ASCOLI PICENO – TEATRO VENTIDIO BASSO

29 NOVEMBRE – ASCOLI PICENO – TEATRO VENTIDIO BASSO

29 NOVEMBRE – PESCARA – TEATRO MASSIMO

1 DICEMBRE – NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO

5 DICEMBRE – COSENZA – TEATRO RENDANO

6 DICEMBRE – BARI – TEATRO TEAM

18 DICEMBRE – CAGLIARI – TEATRO MASSIMO

19 DICEMBRE – CAGLIARI – TEATRO MASSIMO

28 DICEMBRE – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

29 DICEMBRE – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE