I Vintage Violence, uno dei gruppi storici dell’underground punk e garage rock italiano, tornano con nuova musica inedita: esce oggi “Contro la Società Securitaria”, il nuovo singolo disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

In merito al singolo, che definiscono una canzone-manifesto, raccontano: «Dopo la società disciplinare di Foucault e quella “dello spettacolo” di Debord, vediamo oggi gli albori di quella che potremmo definire società securitaria, con il suo mercato di dispositivi di sicurezza apparentemente accrescitivi il benessere dell’uomo e in realtà mirati al raggiungimento di un orizzonte irreale, ovvero la cancellazione della morte. Oggi la parola “sicurezza” è il passepartout del potere e viene usata in politica per far passare qualsiasi cosa. Di recente questo strumento di controllo politico è stato interiorizzato come automatismo nell’inconscio collettivo, facendo della paura il modus vivendi dell’uomo contemporaneo che ha scordato quanto la morte sia non soltanto parte integrante della vita stessa, ma prima garante del suo valore»