Ecco “Topazia“, il singolo che segna il ritorno sulle scene di Umberto Maria Giardini.
Pubblicato da La Tempesta Dischi, “Topazia” è il primo estratto dal nuovo album dell’artista dal titolo “Olimpo Diverso”, in uscita il prossimo 21 novembre. Il suo impianto cantautorale-rock si mescola con l’elettronica. Staremo a vedere se anche nel disco questa doppia componente prenderà vita.
“Topazia” racconta la mancanza sempre più marcata del comunicare tra di noi: il brano analizza i sentimenti delle persone, chiamando l’amore come unica medicina per curare un presente e una realtà malata.
L’ultimo lavoro discografico Giardini risale al 2023, “Mondo e Antimondo“.