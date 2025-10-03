credit: press

Torna sulle scene discografiche Giorgio Ciccarelli, figura cardine della musica alternativa italiana (ex Carnival of Fools, Sux! e 15 anni di militanza negli Afterhours), con il nuovo singolo “Peccati”.

Il singolo annuncia la pubblicazione del suo quarto album solista “A luci spente” previsto in uscita il prossimo 28 novembre via Vrec Music Label / Audioglobe distribuzione (pre-order qui).

Si rinnova anche nel suo nuovo disco la collaborazione con Tito Faraci (sceneggiatore di fumetti, romanziere e molto altro…) che ha scritto i testi dell’album “A luci spente”. Il brano “Peccati” è una ballata suonata ed interpretata dall’artista in una sorta di bolla di isolamento malinconica.

Una riflessione sulla forza e la condanna di alcune relazioni non soltanto amorose. Un cerchio dolente, avvolgente e coinvolgente nella sua cupezza nel testo come nella musica.

L’artista tornerà in tour nel 2026.