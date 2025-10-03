Con “Everything Goes Through The Light”, gli Stella Diana firmano uno dei loro lavori più maturi e coerenti, un disco che si muove con disinvoltura tra ombre dense e improvvisi lampi di luce. L’ottavo capitolo della loro discografia è un’esperienza sonora che non cerca compromessi: è oscuro ma non cupo, malinconico ma mai passivo. La band napoletana dimostra ancora una volta una straordinaria capacità di coniugare introspezione lirica e visione sonora, costruendo un percorso emotivo che parla una lingua internazionale ma conserva un’identità profondamente personale. Basti pensare, del resto, a brani quali “Moon Behind Bars” o “Morning Walk” per rendersi conto delle coordinate sonore seguite dai Nostri.

Credit: Bandcamp

Il sound, intriso di shoegaze, post-punk e riverberi dream-pop, si muove fluido ma tagliente. Le chitarre, riverberate e stratificate, non sono mai semplici accompagnamenti: sono pareti, paesaggi, ferite aperte (“Fire And Ice”). La sezione ritmica è solida ma discreta, mentre la voce emerge come un sussurro distante, come se venisse da un luogo altro, tra ricordi e visioni. È un disco che si ascolta come si osserva un paesaggio invernale da un finestrino appannato: qualcosa ti separa dal mondo, ma ti costringe a guardarlo più a fondo.

Ciò che colpisce maggiormente è la coerenza narrativa dell’album: ogni brano sembra legato al successivo da un filo invisibile, come se si trattasse di un unico grande racconto diviso in capitoli. I temi sono quelli di sempre – alienazione, incomunicabilità, desiderio di evasione – ma qui assumono una forma più consapevole, più urgente. Non c’è retorica né pose: solo un bisogno sincero di esprimere lo smarrimento contemporaneo, di trasformarlo in suono. E in questo, Dario Torre e soci riescono a trovare una propria via, evitando i cliché del genere e mantenendo sempre alta la tensione espressiva. “Autumn Rains”, per esempio, è uno di quei brani che riconciliano con il regno delle sette note, qualora foste alla ricerca di un tappeto musicale da stendere tra le onde dei propri pensieri.

In definitiva, “Everything Goes Through The Light” è un disco che non si limita a suonare bene: significa qualcosa. È una riflessione lucida e vibrante sull’oscurità del nostro tempo, attraversata da squarci di luce che non offrono salvezza, ma almeno orientamento. È un lavoro che cresce con gli ascolti, che non si consuma in fretta, e che conferma gli Stella Diana come una delle realtà più solide e ispirate del panorama alternativo europeo.