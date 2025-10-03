Gli Smashing Pumpkins hanno annunciato un’edizione speciale per il trentesimo anniversario del loro fondamentale doppio album “Mellon Collie and the Infinite Sadness”.

La nuova edizione ampliata (pre-order) sarà disponibile il 21 novembre in versione super deluxe con 6 LP e il 9 gennaio in cofanetto con 4 CD. Ogni edizione contiene la tracklist originale insieme a 80 minuti di registrazioni inedite e recentemente ritrovate del tour del 1996 a supporto dell’album.

“Scoprire queste registrazioni live dell’ultimo vero tour su larga scala della formazione originale è stato un lavoro fatto con amore, e per me sicuramente un’esperienza agrodolce, perché una volta che ci siamo sciolti nel 1996, non siamo più stati gli stessi, sia dal punto di vista emotivo che spirituale“, ha commentato il frontman Billy Corgan in un comunicato stampa. “Per fortuna, posso dirlo perché la band sta vivendo il suo più grande successo pubblico da allora, e in questi nastri si può sentire la forza grezza che quella fede nascente ci ha dato allora, e la volontà e la saggezza di perseverare che ne sono seguite“.



Il cofanetto deluxe in vinile da 6 LP include anche un libro rilegato con nuove note di copertina di Corgan, un mazzo di tarocchi personalizzato e sette litografie in un cofanetto di velluto.

Oltre alla riedizione ampliata, Corgan celebrerà l’anniversario dell’album con una collaborazione di sette concerti con la Lyric Opera di Chicago a novembre. Soprannominati “A Night of Melon Collie and Infinite Sadness”, questi spettacoli vedranno Corgan eseguire i classici del disco con nuovi arrangiamenti e orchestrazioni commissionate da lui stesso insieme al direttore d’orchestra James Lowe. Corgan sarà affiancato dal soprano Sydney Mancasola, dal mezzosoprano Zoie Reams, dal tenore Dominick Chenes e dal baritono Edward Parks. Le date sono il 21, 22, 25, 26, 28, 29 e 30 novembre.

Inoltre, i Pumpkins stanno collaborando con il cioccolatiere Vosges Haut-Chocolat di Chicago per realizzare un cofanetto di cioccolatini in edizione limitata contenente un poster in edizione limitata e sei barrette di cioccolato ispirate alle canzoni di “Mellon Collie”.

Un piccolo assaggio arriva con una versione live di “Geek USA”, versione velocissima e cattivissima.

Mellon Collie And The Infinite Sadness 30th Anniversary Edition CD Tracklist:

Disc 1 (Dawn To Dusk)

Mellon Collie And The Infinite Sadness Tonight, Tonight Jellybelly Zero Here Is No Why Bullet With Butterfly Wings To Forgive Fuck You (An Ode To No One) Love Cupid De Locke Galapogos Muzzle Porcelina Of The Vast Oceans Take Me Down

Disc 2 (Twilight To Starlight)

Where Boys Fear To Tread Bodies Thirty-Three In The Arms Of Sleep 1979 Tales Of A Scorched Earth Thru The Eyes Of Ruby Stumbleine X.Y.U. We Only Come Out At Night Beautiful Lily (My One And Only) By Starlight Farewell And Goodnight

Disc 3 (Infinite Sadness Tour ’96)

Geek U.S.A. (1.30.96. San Diego) X.Y.U. (1.30.96. San Diego) Cupid De Locke (1.30.96. San Diego) Here Is No Why (2.4.96. Los Angeles) Bullet With Butterfly Wings (2.4.96. Los Angeles) Galapogos (2.4.96. Los Angeles) Bodies (6.25.96. Saginaw) Where Boys Fear To Tread (6.29.96. Detroit)

Disc 4 (Infinite Sadness Tour ’96)