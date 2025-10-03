A quasi un anno dall’uscita del loro EP d’esordio, i pugliesi Talk Is Cheap tornano a farsi sentire con il nuovo singolo “Sea Salt”, Il brano, registrato dal quartetto del nord barese, mixato da Dario Tatoli e masterizzato da Matilde Davoli, affonda le radici nel post punk ma con un forte retrogusto dreamy, come se i Cure fossero immersio un un magico sogno dai toni ovattati e pastello, completa la deliziosa ricetta anche il lavoro jangle pop delle chitarre che rendono il tutto magicamente agrodolce. Ecco quindi un brano he evoca profumi tando di Cure quanto di Beach Fossils e Real Estate.

A proposito del brano, i Talk Is Cheap ci dicono: “Con ‘Sea Salt’ si chiude il nostro debutto musicale. Il brano, dal tono intimo e nostalgico, ricorda l’estate e il suo lento dissolversi. È metafora di ciò che resta e che porta con sé la sensazione sapida di qualcosa che finisce, ma che a volte torna nei ricordi.“

