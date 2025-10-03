A marzo, Twin Shadow aveva commemorato il suo defunto padre con l’album “Georgie”. Ora, il musicista dominicano-americano annuncia il nuovo disco, “Cadet“, in arrivo il mese prossimo, ideale seguito del precedente lavoro.

Il singolo “Half Asleep” è il primo assaggio:

Ecco cosa ha detto Twin Shadow sul brano:



“Half Asleep” parla di chi se n’è andato: tutti ne abbiamo uno, o due, o più. È una di quelle canzoni in cui i ricordi prendono il sopravvento, e forse quei ricordi sono più vividi e romantici di quanto lo fosse la realtà. Chi può dirlo? I momenti sono passati, ma il desiderio di ricontattarli rimane, per vedere chi sono diventati. Anche nella nostra era digitale, in cui nessuno è mai veramente lontano dagli occhi e dal cuore, desideriamo ancora quel legame. È un modo per capire chi siamo ora rivisitando chi eravamo allora. La canzone è fortemente ispirata a una delle mie band preferite, i Blue Nile, che hanno sempre catturato perfettamente quella sensazione. ‘Cadet’ non è un album di remix. Volevo andare oltre quella parola. Troppo spesso, “remix” significa solo una versione veloce da discoteca o un modo per fare soldi. Nella migliore delle ipotesi, può significare quelle incredibili modifiche che otteniamo ogni tanto, che modernizzano qualcosa di classico. Quello che volevo era ricominciare da capo, capovolgere l’atmosfera di ‘Georgie’ e renderla più energica, più spensierata. Ci ho lavorato senza sosta per circa un mese, dandomi da fare perché ero così entusiasta dell’idea. Ho coinvolto persone a me vicine: Blackpaw, Nest Acoustics, il mio amico di lunga data Ray Brady e Little Coyote, che un giorno è venuto a cantare in un brano. Spero che ‘Cadet’ sia più di una rivisitazione di ‘Georgie’. Non una cancellazione, ma una modifica: trattare il mio io passato come un collaboratore, il mio io presente come una guida o una sorta di architetto, costruttore o palla da demolizione. Spero che il risultato sia un lavoro che sostenga la proprietà come strumento creativo, non solo come termine commerciale.