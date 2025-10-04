Le classiche pubblicazioni degli anni ’90 del quartetto indie pop di Stoccolma Red Sleeping Beauty sono da tempo fuori stampa e non disponibili sui servizi di streaming. La situazione cambierà, finalmente, con l’uscita di “Pop Songs”, una straordinaria retrospettiva in doppio CD con ben 50 brani.

Il primo disco raccoglierà 27 brani pubblicati dal 1992 al 1996 dalle etichette pop internazionali dell’epoca. La versione fisica include un secondo disco bonus che raccoglie 23 brani aggiuntivi registrati tra il 1989 e il 1998, con rare collaborazioni a vinili, CD e compilation su cassetta pubblicati da varie etichette francesi, tedesche, giapponesi, spagnole e statunitensi: 15 brani sono inediti. I 23 pezzi del disco due sono disponibili solo sul CD fisico e non faranno parte della versione digitale di “Pop Songs”.

“Summertime EP” è la nuova anticipzione e occhio all’inedita “I Don’t Know What To Say”.

L’album uscirà ufficialmente il 31 ottobre, ma è possibile preordinarlo fin da ora, in esclusiva, sullo shop della Matinée.