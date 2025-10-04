Bonehead ha annunciato che si prenderò una “pausa programmata” dal reunion tour degli Oasis.

Dopo aver recentemente svelato di soffrire di un cancro alla prostata, Paul Arthurs, chitarrista e co-fondatore della band di Manchester, si fermerà per un periodo in modo da sottoporsi alle cure per la sua malattia e non sarà presente nelle date degli Oasis in Asia e in Australia, per poi riprendere la sua normale attività con il gruppo dei fratelli Gallagher in Sud America.

Nel 2022 al sessantenne musicista mancuniano era stato diagnosticato un tumore alle tonsille, ora per fortuna completamente sconfitto.

Bonehead scrive in un comunicato: